CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar 0:00 / 0:00

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. "Devleti yönetenler eleştirilere tahammül etmek zorundadırlar" diyen CHP lideri "Eleştirilen bir yönetim hatasının ne olduğunu öğrenmiş olacaktır. Eleştirenleri tutuklamak, çağdaş devletlerde olmaz" diye konuştu.

CHP lideri, "Devletten söz ettik, sosyal devletten söz ettik. Devletin organları vardır ve devlet organları eliyle yönetilir. Başında ise seçimle gelen iktidar vardır. İktidar devleti yönetir ama istediği gibi değil. Devletin dini adalettir. Devleti yönetenler eleştirilere açık olmalıdır. İktidar hatasını eleştirilerden öğrenmiş olacaktır. Devleti yönetenler harcadıkları her kuruşun hesabını millete vermek zorundadır. Her kuruşun hesabını vermek demek millete saygı duymak demektir. Devleti yöneten siyasi yönetim israftan kaçınmak zorundadır. Devleti yönetenler israf batağında yüzerlerse bütün dünyada alay konusu olurlar" ifadelerini kullandı.

"Devlet kinle yönetilmez" diyen Kılıçdaroğlu, "Cumartesi Anneleri diyorlar ki 'eşim yok, oğlum yok bari mezarlarını gösterin' ve siz Cumartesi Anneleri'ni yargılıyorsunuz. Hangi devlet anlayışında bu vardır? Hakkını talep eden anneden zorla mahkemeye çıkarıyorsun, hakkını talep etti diye. Devleti yönetenler hukukun üstünlüğüne inanmak zorundadırlar. Yargıya müdahale etmemek zorundadırlar. Müdahale ettiğiniz zaman çürüme başlar. Vatandaş hakka hukuka inanmamaya başlar. Adalet çürüyorsa devlet de çürümeye başlar" diye konuştu.