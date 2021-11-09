CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Ecevit'i andık. O bize öğütlemişti, 'Ne ezen, ne ezilen; insanca, hakça düzen' demişti. Rahmetli Ecevit'i sevgiyle, saygıyla anıyoruz" sözleriyle konuşmasına başladı.

CHP lideri, "Yarın 10 Kasım. Büyük bir liderin, devlet adamının, herkesin saygı duyduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıldönümü. Her CHP'li kimsesiz hissedenlerin yanında olacağız. Gazi Mustafa Kemal barıştan yanaydı. Zorunda olmadıkça savaşın bir cinayet olduğunu ifade etti. Cumhuriyet ve bağımsız Türkiye'yi hedefledi. Ekonomik bağımsızlığın ne kadar değerli olduğunu bu topraklarda hatırlatan kişidir. Bize düşen görev, güzel cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktır. Hep birlikte cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız" ifadelerini kullandı.