Kılıçdaroğlu: Ne zaman engel olduk?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Meclis çalışmalarına verilen bir aylık ara sonrası ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz saraylar için mücadele etmiyoruz. Biz esnaf kazansın, kantinci kazansın bunun mücadelesini veriyoruz. Halkın sorunu varsa bunu çözmek bizim görevimiz. Milletvekili arkadaşlarıma bu bağlamda yürekten teşekkür ederim. Ocak ayı bizim için zor bir ay çok fazla anmalar var. Terör mücadelesinde yazdığı yazılar için hayatı sonlandırılan aydınlar için. Hrant Dink, Uğur Mumcu, Gaffar Okkan hep Ocak ayında teröre kurban gitti" dedi.

Afyonkarahisar'da yapılan bir kentsel dönüşüm çalışmasını eleştiren CHP lideri, "Afyonda bir kentsel dönüşüm kararı alınıyor. Milletvekili arkadaşımız burayı izliyor. 5 Şubat 2021 tarihinde ihale yapılacak erteleniyor Mart ayına. Arsalarda değer takdiri yapılıyor. Metrekaresi 400 TL ile bin 750 TL arasında burada oturan insanlar günlük yaşayan insanlar. Bunlara kimse sahip çıkmaz düşüncesiyle çok düşük fiyatlara. Milletvekilimiz araştırdı. Mezarlıkta metrekaresi daha pahalı. Bunlarda vicdan da yok. Toplantı yapılıyor bu insanlar isyan ediyor. 'Haksızlığa uğradık' diyorlar. Vatandaşın hakkını tek başına savunacaksın yiğit bir insan olarak. Biz de senin arkanda olacağız" ifadelerini kullandı.

"AKP NE YAPMAK İSTEDİ DE CHP ENGEL OLDU?"

"Bir eleştiri gelir açar bakarız. Aynı hatayı tekrarlamamak için çalışır çabalarız" diyen Kılıçdaroğlu, "AKP’ye oy veren vatandaşlarıma sormak isterim. Burada onlara samimi bir konuşma yapmak istiyorum" diyerek şunları söyledi:

"Oy verdiniz 19 yıldır iktidar oldular. Kimseye neden oy verdin demedim herkesin tercihi başımızın üzerine.Şu soruyu artık sormak isterim; AKP ne yapmak istedi de CHP engel oldu? Bir kanun, kararname çıkaraktı da biz mi engel olduk? Neden insafsız şekilde hakaret boyutuna varan ölçüde biz eleştiriliyoruz. Vatandaşın esnafın borcu kapanacaktı da biz mi engel olduk. Geçmişte ne olmuşsa olmuş kardeşim artık geleceğe bak. 19 yıldır yönetiyorsun. 19 yıl tek hedef var CHP. Hatalarını açıkladık, yolsuzluklarını açıkladık tek tek. Saraylarda oturdular millet çöpten yemek toplarken eleştirdik.

Bir daha soruyorum AKP’ye oy veren bütün kardeşlerime; CHP 19 yıldır iktidar yaptığınız partinin yapmak istediği bir şeyi ne zaman nerede engelledi? Yok böyle bir şey. İstedikleri kanunu çıkarıyorlar. Sabah getirdikleri kanunu öğleden sonra değiştiriyorlar. Millet adına biz uyarıyoruz. Bizi eleştiriyorlar ama biz haklıyız.

"NE SÖYLÜYORUZ ALLAH AŞKINA"

Bakın Resmi Gazete’ye her gün istedikleri kararı çıkarıyorlar. İstediği valiyi, kaymakamı atıyor mu? Atıyor, biz mi engeliz buna. İstediklerine istedikleri ihaleyi veriyorlar mı? 5’li çeteye verilen garantili ihaleleri tüyü bitmemiş yetim adına eleştiriyoruz. AKP’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; Bizim bu eleştirilerimiz yanlışsa 'Bırak kime ne veriyorlarsa versinler' diyorsan bana söyle ben de seni tanıyım. Ama ben senin böyle söylemeyeceğini biliyorum. Rüşvet alanı, Kur’an-ı Kerim’le dalga geçeni büyükelçi atadın mı atadın. Bir de 'Müslümanım' diye geçiniyorsun. Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayacak kadar saraylar oturdunuz mu oturdunuz. 'CeHaPe’ye bak ne söylüyor?' Ne söylüyoruz Allah aşkına?

Biz hep beraber fakirin fukaranın hakkını savunacağız. Firavunlara yol göründü göndereceğiz onları. İstediklerine vergi muafiyeti verdiler. Biz yanlış yapıyorsunuz dedikçe hep bir ağızdan üzerimize saldırdılar. Bu bizim haklı olduğumuz gösteriyor. Rahatsız oluyorlar bundan. 19 yıldır oy verdiniz. Tek başına iktidarlar. İstediklerini yaptılar, sattılar.

19 yılın sonunda hangi sorununuzu çözdüler. Her milletvekili arkadaşımın, esnafa, taksiciye gittiğinde bu arkadaşlarımızın hangi sorunlarını çözdüler? Kendi sorunlarını çözdüler. Dolar milyoneri oldular. Yandaşları doyurdular, vatandaşa dönüp yerli milli algını yaratmaya çalıştılar. Dolara secde eden adamlar yerli milli olur mu? Her şeyi ithal edeceksin 'Yerliyim, milliyim' diyeceksin, hadi canım. 'Şu sorunu çözdüm' diyemezler. 21. Yüzyılın Türkiye'sinde 3 milyonu aşkın çocuk internete ulaşamıyor. Sözde her öğretmene öğrenciye bilgisayar verilecekti. Herkes anında internete ulaşacaktı. Dünyanın parası nereye gitti?

Türkiye’de hala İstanbul’da birleştirilmiş sınıflar var. Afrika ülkesinden bahsetmiyorum. Yeni derslik ihtiyacı var. Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundum bize sadece arsa gösterin gerisini biz yapacağız. Buna bile sırt çevirdiler. Allah’ın izniyle bu firavunları göndereceğiz."

"HERKES ŞİKAYETÇİ"

Esnafın sorunlarına değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kırşehir’e gittim esnafı dinliyorsun felaket. Sizler de gittiğiniz yerde, herkes şikayetçi. Kimden? Devleti yönetenden. Devleti yöneten bunun farkında değil, çünkü sarayda böyle bir sorun yok. Açlık diye bir şey yok. Ama sarayın dışına bak. Saray’ın dışına çıkamıyorlar, çıkamazlar da zaten. Bütün kötülüklerin anası işsizliktir. Üniversiteyi bitirmiş… Bir ana baba çocuğunu nasıl okutuyor, bunlar biliyor mu? Bunlarda öyle bir şey yok. Herkes besleme, işsizlik yok sarayda. Neyi konuşuyorlar? Erdoğan ağzını açıyor aynı şeyler, bakanlar ağzını açıyor aynı şeyler. Döviz milli mi, faiz milli mi? Hayır. Hiç yatırımdan, kalkınmadan, işsizlikten söz ediyorlar mı? Para gelecek, döviz gelecek o zaman kurtulacağız. Hani siz yerli, milliydiniz. Şirketler kapanıyor, dükkanlar kapanıyor. Saraydan bakınca kapanan bir şey yok. Altın klozetler var. Devletten, halkından habersiz olan bir kişi Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetemez.Günde ortalama 273 esnaf ve sanatkar dükkan kapatmış hala diyor ki 'Nereden çıkardınız bunu' Kendi ülkesinden bu kadar habersiz başka yönetici yoktur herhalde" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi yüzünden kapalı olanlardan bir de elektrik borcu istiyorsunuz. 'Vermezsen kapatırım' diyor. Tehdit ediyor bir de. Erdoğan’ın bunlardan haberi var mı, devlet yönetiminden haberi var mı? Firavunlar halkın içindeki durumu asla göz önünde bulundurmazlar.

"VATANDAŞIN HAKKINI SONUNA DEK SAVUNACAĞIZ"

Kibirleri vardır. Vatandaşı hakir görürler, kendilerini eleştirenlerin en ağır cezayı almalarını isterler. Bu firavun düzeninden milletimiz, milletimizle birlikte kurtaracağız. Kahveciye, pastacıya, lokantacıya gelince kapat, 'efendim miting serbest' Uludağ’da eğlenmek kesinlikle serbest. Adalet mi bu? Bunu söylediğimiz için 'CeHaPe çok kötü bir parti' Ne yaparsanız yapın vatandaşın hakkını sonuna dek savunacağız.

Şimdi de bir adam tartışması var. Bu kadar acizliği hiç görmemiştim. Ben sana adam diyorsam bir şey söyleyeyim, esnafı batıran adam Recep Tayyip Erdoğan. Doğru mu? Yüzde yüz doğru. Herkes bunu bilmeli. Biz zaman zaman gazete ve televizyonlarda yer alan fotoğrafları görüyoruz. Çöp konteynerlerinden yiyecek toplayanlar. 21. yüzyılda oluyor bunlar.

CHP cenahı sokaklardan rastgele çekilen fotoğraflarla milleti karamsarlığa sürüklüyor. Yalanlarında ısrar ediyorlar. Sevgili Erdoğan eğer sen istiyorsan, gez çöp konteynerlerinin arasında. Pazar kapanışlarında, akşam saatlerinde. Gelebilir mi? Gelemez. Saray sosyetesinin beslemelerinin keyfi tıkırında. AKP’li kardeşlerime sormak isterim AKP’ye oy veren kardeşlerime sormak isterim. 4 kişilik aile asgari ücretle nasıl geçinir? Onlar 5 yerden maaş alıyorlar, bilmezler. Saray sosyetesi oturuyorsunuz oradan CHP’ye ahkam kesiyorsunuz.

"TALİMAT PAZARDA, SOKAKTA GEÇMEZ"

Kırşehir’e gittik esnafı gördük, perişan haledeler. Sözde destek verdiler onu da herkes alamadı. Bütün esnaf kardeşlerimize söylüyoruz. Not alın iktidara geldiğimizde kredilerin faizlerini sıfırlayacağım. Namuslu adam için, yolsuzluk yapmayan için para var. Bakın bizim belediyelere. 1 yılda bütün belediyeye hakim oldular, borç batağından çıkardılar. CHP’li belediyeler 3 bin 100 TL maaş veriyor. Devlette mi çok para var belediyede mi?

Sanıyorlar ki talimat verince her şey oluyor. Senin verdiğin talimat pazarda, sokakta geçmez bürokraside geçer. Erdoğan talimat verdi fiyatlar düşecek. Talimata bak. Fiyatlar düşmedi talimat havada kaldı. Düşmez de, çünkü devleti yönetmeyi bilmiyor. Erdoğan, akaryakıt, ilaç, gübre, tohum, kredi faizlerini biliyor mu? Fahiş fiyatlarla köprüden geçen kamyoncuların derdini biliyor mu bilmiyor. Tamamı dövize bağlı. Hortumculuk konusunda kimse eline su dökemez. Milletin parası yandaşlara nasıl harcanır bunu çok iyi biliyor.

Yüzde 653 gıda fiyatları artarken bu ülkeyi kim yönetiyordu. Bu rakamlar TÜİK’e ait. Oraya da diyorlar ki fiyatları düşük gösterin. Çiftçiyi batıran adam, esnafı batıran adam Recep Tayyip Erdoğan. Kime hizmet ediyor Erdoğan; paralar kime gidiyor? Yüksek faize karşıyım diyor. İndir elinden tutan mı var. Londra’daki tefeciler. Sen oraya teslim oldun. Devleti sen mi yönetiyorsun ben mi? Karşıysan adam gibi çık ben bunu indireceğim de, diyemez.

"ERDOĞAN'A GÜVEN YOK"

Dünya ülkelerinden 10 kat faizle borç alabiliyoruz. Dolayısıyla Erdoğan’a güven yok. AKP’li kardeşlerim de güvenmiyorlar. Neden güvenmiyorlar. Bankalardaki toplam tasarrufunu yüzde 55 dolar. Kimse TL’ye güvenmiyor.Tefecilerin adamı kim, faizcilere hizmet eden kim Erdoğan. Herkesin bunu bilmesi lazım. İyi ki CHP var. Bütün rakamları gerçekleri milletin önüne koyuyor. Erdoğan’ın dahi bize dua etmesi lazım gerçekleri anlattığımız için. Çıkmaz sokağa giriyor, memleketi de sürüklüyorsunuz. Ben sizin oyunuza değil, sorunlarımıza talibim sorunlarınızı çözeceğim.