Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Geleneksel sporlarımıza gönül veren Ankara'daki vatandaşlarımıza hizmet edecek bu tesisinin hayırlı olmasını diliyorum. Binicilik, okçuluk ve güreş gibi sporları öğrenmek, bu alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen herkes için yeni bir nefes alanı olacağına inanıyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır faaliyette olan tesisimizin resmi açılışı bugüne nasip oldu. Tesisimize gençlerimizin dört elle sarılacağına inanıyorum. Tesisimizin önümüzdeki dönemde en cazip yerleri arasına gireceğini düşünüyorum.

At, ok, güreş. Bu üç spor dalı dahi binlerce yıllık Türk tarihini anlatmaya yetecek özelliklere sahiptir.