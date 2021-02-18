Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"bugün spor alanında çığır açacak önemli bir projeyi gençlerimize tanıtmak üzere bir aradayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversiteler arasında hayata geçirilen projenin hayırlı olmasını diliyorum. Sporcu bursuyla vakıf üniversitelerine yerleşen 76 öğrencimizi tebrik ediyorum. Madalya kazanan gençlerimizin eğiğim-öğretim hayatlarında da aynı başarıyı yakalayacaklarına inanıyorum.

Bizim çocukluğumuzda spora gereken önem verilmez, spor yapan çocuklar adeta hayta yaftası yerdi. Ailelerden gizli, saklı şekilde sürdürülmeye çalışılırdı. Her şeye rağmen direnerek profesyonel spor hayatına gençlerimizin hayatı eğitimden mahrum kalmıştır. Gelişmiş ülkelerde eğitim hayatı spor hayatının ayrılmaz bir parçası olarak görülür, sporcular el üstünde tutulur.

Dünyada ilk 100 arasında yer alan California Üniversitesi, olimpiyatlarda toplam 288 madalya kazanmıştır. Stanford ise olimpiyatlarda 280 madalya elde etmiştir. Akademik çalışmalarda başı çeken bu kurumların sporda da parlak neticeler alması tesadüf değildir.

Spora önem atfettikçe, sporculara hak ettikleri değeri verdikçe bizim üniversitelerimizin de aynı başarıyı yakalayacağına inanıyorum. Aileler çocuklarını spora daha fazla yönlendiriyor. Okullar eğitimin yanı sıra spor faaliyetlerine ağırlık veriyor. Üniversiteler sporda derece yapan gençlere daha çok sahip çıkıyor.

Türkiye, bizim dönemimizde spor alanında da çağ atlamıştır. Artık büyük çoğunluğu ömrünü tamamlamış stadyumları yıkıp, yeni tesisler inşa ettik. 32 stadyumu tamamladık, 12'si devam ediyor, 4'ünün projesi sürüyor. Faal sporcu sayımız ise son 18 yılda 206 binden 3 milyon 623 bine ulaştı. Okullarımızda yürüttüğümüz yetenek taramasıyla çocuklarımızı özel eğitime alıyoruz.

Spordaki başarılarımızı artırmak için hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden biri sporcu eğitim merkezidir. Toplam 1671 sporcu yetiştiriyoruz. Sporcularımıza hem faaliyet gösterdikleri spor dalı hem dersleri için özel eğitimler veriyoruz.

Her başarı önemlidir. Ancak başarının kendisi kadar, başarının emeğin, kalitenin takdir edilmesi de önemlidir. Başarılı sporcularımızın emeklerini zayi etmemek için farklı destek programlarını devreye aldık.