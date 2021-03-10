Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Sözlerimin hemen başında bu gece idrak edeceğimiz Miraç Gecenizi tebrik ediyorum. Mübarek üç aylar ve Miraç Gecesi vesilesiyle tüm insanlığa huzur ve esenlik vermesini diliyorum.

Dün, önemli bir yıldönümüydü. AK Parti 3 Kasım 2002 seçimlerinden yüzde 34 oy oranı ile iktidara gelmişti. Ancak iktidar partisinin genel başkanı olarak biz siyasi yasaklı olduğum için Meclis dışında kalmıştık. O dönemde CHP Genel Başkanı olan Deniz Baykal'ın demokratik duruşuyla bu yasağımız kalktı. Biz de 9 Mart'ta Meclis'teki yerimizi aldık ve Başbakanlık görevimizi üstlendik. Bu hadise milletin iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağının sembolü olmuştur.

2021'i Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı ilan ettik. 100 yıl önce Büyük Millet Meclisi önünde kabul edilen İstiklal Marşımız geçmişimizin özeti olması yanı sıra geleceğimizin rehberidir. Her satırındaki ruhu yeni nesillere ne kadar güçlü aktarabilirsek, geleceğimize o denli güçlü bakabiliriz. Yıl boyunca vatandaşlarımızın tamamını kuşatacak programlarla İstiklal Marşımızı ve Mehmet Akif Ersoy'u tüm yönleriyle anlatacağız.