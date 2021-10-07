Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Önceki gün genel merkezimizde MKYK oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Dün de milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı yaptık. Bugün de sizlerle birlikteyiz.

Salgın döneminde ara vermek zorunda kaldığımız il ziyaretlerimizi tekrar başlattık. Son olarak Kırşehir ve Mersin'e gitmiştik. Cumartesi günü de Adana'nın misafiri olacağız. Hem vatandaşlarımız ve teşkilatlarımızla bir araya geliyor, çok sayıda eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz.

Yaptığımız toplu açılış törenlerinde kamu ve özel sektör yatırımları yer alıyor. Adana'da da milyar dolarlık özel sektör yatırımının temel atma ve açılış törenlerine katılacağız.

Küresel üretim, tedarik ve lojistik kanallarında tıkanıklık yaşandığı son dönemde ülkemizde aksaklığa meydan vermeyerek farkımızı ortaya koyduk. Salgın dönemini yeni ve büyük bir kalkınma atılımına dönüştürme gayreti içindeyiz. Tüm kesimleriyle milletimizin de bu kalkınma hamlesine sahip çıktığını görüyoruz.

Bu yılın ilk ve ikinci çeyreğindeki ciddi büyüme rakamları doğru istikamette gittiğimize işaret ediyor. Kimileri biz ne yaparsak yapalım, milletimiz hangi imkanlara kavuşursa kavuşsun felaket tellallığı yapmaktan bıkmıyor. Esasen hayatlarında bir defa bile milletle muhabbet etmemiş, uluslararası ilişkiler nasıl yürütülür bilmeyen bu çarpık zihniyetlerin cehaletlerini ortaya sermekten başka bir yolu yoktur. Bizim söylenir söylenmez hakikat denizinde boğmadığımız her yalanın bir süre büyüyüp ayağımıza dolaşması kaçınılmazdır.

Genel merkezimizin, cumhurbaşkanlığımızın, belediyelerimizin ürettiği malzemeleri kullanmalı milletimizin zihnine ve gönlüne kazımalıyız. Bizim insanımız mavra yapanı, desteksiz atıp tutanı istihza ile de olsa bir süre takip eder. Günün sonunda tercihini eser ve hizmet siyasetinden yana kullanır.

Dün grup toplantısında CHP liderinin anayasa sözlerini aktardım. Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış. Görüntülerdeki kişinin ben olduğumuz zannederek sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Biz doktorların işine karışmayız ama ortada vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen, Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır. Bu zat önceki gün, enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının 5 kata kadar arttığı dönemde biz kendi vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal. Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. Enerjide Avrupa, dünya ne alemde görmüyor musun? Adamlar şu anda benzin bulamıyor, görmüyor musun? ABD, Almanya, İngiltere akaryakıtta adeta müflis durumda. Şimdi kamyon şoförü bile bulamıyorlar.

Salgın başladığından beri kamu fiyatlarını sübvanse ederek en alt düzeyde tuttuk. Uluslararası kontratları ülkemiz için en yüksek avantajı sağlamak için gayret içindeyiz. Dünyada ve ülkemizde yaşananların farkındayız ve adımlarımızı ona göre atıyoruz.

Geçtiğimiz hafta sözleşmeleri yenilenen işçi ve memur ücretlerinde artışlar yaptık. Memurumuz da işçimiz de halden memnun. Enflasyonun yüzde 20'nin altında olduğu dönemde ortalama yüzde 30 civarında yaptığımız artışla yanlarında olduklarımızı ortaya koyduk.

Belediyeleri ahlaksızlık, taciz, tecavüzle boğuşan partinin bu artışı takdir etmelerini beklemiyoruz. Ülke yönetimine talip olduklarından vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz.

Dünyada uyuşturucu mücadelesi referans olarak alınan bir ülkede bu tür ithamları dile getirmenin ardında başka niyetler olduğu açıktır. İşçiye, emekliye, işadamına, çiftçiye hakaret ederek iktidara gelebileceklerini sananları acı tebessümle takip ediyoruz.

Diline 3600 ek göstergeyi dolamış, bu sözü veren biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini beyan eden biziz. Bu zat neyi konuşuyor? Kendi aklınca şehitlerden gazilere her kesimi kışkırtmaya çalışan bu kişi en çok destek verdiğimiz çiftçilerimize de bulaşmış. Biz yaptıklarımızı söylüyoruz güya kendince tarım denklemi kuruyor. Söylediği şeyin çiftçiyi bugünkü seviyesinin geriye düşüreceğinin farkında değil. O derece şuursuz.

Türkiye'de tarımı stratejik sektör olarak belirleyerek bugünkü seviyesine biz getirdik. Her türlü desteği verdik, veriyoruz, vereceğiz. Tarımsal hasılasını 337 milyar liraya, ihracatını da 20 milyar dolara çıkararak Cumhuriyet tarihin en yüksek seviyelerine biz ulaştırdık.