Akşener: Vakit artık seçim vakti 0:00 / 0:00

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

Ekonomideki gidişatı özetleyerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini eleştiren Akşener, "Arkadaş bizlere dolarla, enflasyonla nasıl mücadele edilir gösterecekti değil mi? Bankalar, hazine, maliye hatta Merkez Bankası onun yetkisinde... Peki ya etki? Dolar 10 liraya koşuyor, işsizlik almış başını gitmiş. İşte size partili cumhurbaşkanlığı ile uçan Türkiye. Merkez Bankası başkanları artık mevsimlik işçi oldular. Sayın Erdoğan, sen bildiğini okumaya, sorumsuzca konuşmaya devam ettikçe dolar artıyor. Dolar arttıkça milletimizin alım gücü düşüyor. Dolar arttıkça çiftçinin mazotu, tohumu zamlanıyor" diye konuştu.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Senin seyrettiğin gibi Merkez Bankası Başkanı da seyrediyor. O kadar rezervin var doların artışına müdahale etsene. Edemez, çünkü rezervler Merkez Bankası'nın değil. 128 milyar doları çatır çatır yediler. Şimdi de ödünç aldıkları dövizler için alacaklılar kapıda bekliyor. Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 43 milyar dolar. Her sorunun çözümü doğru teşhisle başlar. Dolar kurunun son 3,5 yılda 4 liradan 9 liraya çıkmasının sebebi sensin."

Akşener, "Haydi Sayın Erdoğan vakit tamam. Çırpınmanın, çamura yatmanın alemi yok. Milletimizin tahammülü kalmadı. Vakit hesap vakti, vakit artık seçim vakti" dedi.

DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİLERİ

Dış politikaya yönelik eleştirilerini sıralayan Meral Akşener, "S400 işinin bize maliyeti 13,5 milyar dolar. Bunun karşılığı elimizde F35 posterleri kaldı" dedi.

İdlib ve Suriye'deki gelişmeleri aktaran Akşener, "Bu milletin parasını daha fazla sokağa atamazsın. Afrin'de kalmak için Putin'e 2,5 milyar dolar ödeyeceksen sana kiracı denir. Ya Esad'la masaya otur, ya da Mehmetçiğimizi korumak için gereken tedbirleri al. Ama Putin'e o haracı ödemeyi aklından bile geçirme" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİN UMUDU KALMADI"

Tokat ve Bursa'daki vatandaşlarla temaslarını aktaran Akşener, "Bir tarafta geleceğe umudu kalmayan gençlerimiz, diğer tarafta onları aşağılayan, suçlayan Sayın Erdoğan ne yapıyor? Utanmadan şarkı, türkü söylüyor. Yazıklar olsun. Gençlerin karnı o türkülere tok. Git o türküleri bu gençlerimizin yanında söyle bakalım. Artık milletten o kadar koptun ki, geçmişte sana oy veren, AK Parti teşkilatlarında emek veren kardeşlerimizden haberin yok" dedi.

İYİ Parti lideri, "Geçmişte sana güvenip oy verenleri umursamayacak kadar gerçekten kopmuş olsan da ben milletimizin dertlerini konuşmaya, milletimizle buluşmaya devam edeceğim. Sen görülmesin, duyulmasın diye yayınları kestirsen de ben sözü millete bırakmaya devam edeceğim" diye konuştu.

İSTİHDAM SORUNU VE İŞSİZLİK

"Ülkemizde özel sektör neden istihdam sağlayamıyor" diyen Akşener "Özel sektör önünü göremiyor. Yapması gereken yatırımları erteliyor. Böyle bir ortamda hem ücretler düşük oluyor hem kayıt dışı artıyor. Bu acı tablo içinde kamuda işe girmek için AK Partili akrabalar üzerinden giden torpil mekanizmaları çalışmaya başlıyor" dedi. "TÜGVA gibi alengirli yapılar bu sayede güçlenmeye başlıyor" diye sözlerini sürdüren İYİ Parti lideri, "Ülkemizde çalışma çağında olanların yüzde 28,7'si iyi işlerde çalışıyor. 6 kadından 1'i iyi işlerde çalışabiliyor. Bu mesele sanıldığından daha derin. En önemli nedenlerden biri göç politikası. Sığınmacılara sövmek, onları düşmanlaştırmak işin en kolayı. Bu işin sorumlusu Sayın Erdoğan'dır, günahı da kefareti de onundur" diye konuştu.

"ESAD'LA OTUR, ANLAŞ"

"Buradan bir uyarı daha yapayım" diyen Meral Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"5,5 milyon sığınmacı var, sayısı da bilinmiyor. Türkiye bir hendek oldu. Bu insanların okul durumu yok, dil öğrenmeye yönelik durumu yok, Türkiye'de ne yapacaklarına dair bir bilgi yok ve nüfus... Almanya'ya 367 bin kişiydi, bugün Almanya'da 5 milyon insanımız yaşıyor. 5,5 milyon sığınmacının kalması durumunda nüfusun ve demografinin nasıl değişeceği başka bir tehdit. Sayın Erdoğan abidik gubudiği bırak otur Esad'la anlaş. Can güvenliklerinin sağlanmasıyla bu insanların gönderilmesini sağla. Yoksa hayal ettiğinin çok ötesinde işler ortaya çıkar. Suhuletle git anlaş. Bir insanlık suçu işliyorsun, yarın bir başkası senden hesap sorar."