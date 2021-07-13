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MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

CANLI | Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"12 Temmuz Pazartesi günü partimizin MYK ile MDK ortak toplantısını gerçekleştirdik. İç ve dış gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık. Aynı zamanda partimizin önümüzdeki süreçte yapacağı siyasi çalışmaları, stratejileri gözden geçirdik. MHP sahadadır, kafadadır, kalptedir. Biz çıkarlarımızın değil ülkülerimizin peşindeyiz, biz yalanın değil hakikatin izindeyiz. Halkın, Hakkın yanındayız.

MHP'nin siyasi Türk tarihinin selamıdır, Türk kültürünün seslenişidir. Siyaseti hizmet yarışı yerine, zillet parkuruna dönüştürenler bizi anlayamaz. Bizim anlayışımıza göre siyaset mecburiyet, mensubiyet olmasının yanı sıra insan hizmetin cümlesidir. Siyasetin doğru olması kadar bu siyaseti taktik ve tevzi edecek zamanlamanın da doğru olması lazım. Ara rejim özlemi duyanlar, demokrasiye silah çekenler bize yabancı ve uzaktır. Milli ve demokratik ilkeler neyi gerektiriyorsa bundan sonra da yapacağımız odur. Bizim dedikodu aşına karnımız toktur.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK ARAYAN..."

Son günlerde Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kapmayanlarına kulağımız tıkalıdır. Cumhur İttifakı dünden daha güçlü şekilde ayaktadır. Cumhur İttifakı Kuva-i Milliye ruhudur. Cumhur İttifakı Türk milletinin duruşudur. Bu duruş icazetli, ipotekli bir duruş değil.

Akıllarınca ittifakımızda çatlak arayanlar, her konuyu çarpıtanlar nal toplamaya devam edecektir. Türk milletinin ruh kökünden doğan erdemli bir ittifakın çatlaması değil, mihrakları çatlatması doğaldır. Biz siyasetin çuvalı patlatmamak olduğunu söylemiştik, aynı görüşteyiz. Cumhur İttifakı koltuk sevdasıyla, para pul kaygısıyla kurulmadı. 7 Ağustos Yenikapı kucaklaşmasıyla yol haritasını çizdi. Adam gibi adam olanlar bunu kavrayamaz. Bizi hiç kimse yular takıp sürükleyemez, köle muamelesi yapamaz.

15 TEMMUZ MESAJI

15 Temmuz inancın, kahramanca direniştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'dür. Yıllarca TSK'ya sirayet eden FETÖ'cüler, Türk milletine silah doğrultmuştur. 15 Temmuz FETÖ kalkışmasına karışan kim varsa, kim ortak olmuşsa Türk askeri değildir, asla da olmamıştır. Türk askeri şereflidir, onur sahibidir. FETÖ'cü teröristler 3'üncü bin yılda Asya'nın Hıristiyanlaşması için görevlendirilmiş insanlığın yüz karalarıdır. Üzerinde yaşadığımız topraklar tarih boyunca Türk milletinin kanıyla mühürlenmiştir. Aziz milletimiz asırlardan beri bağımsızlık onuruna düşkün var ola gelmiştir.

Bizim bizden başka dostumuz yoktur. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne batılı ülkeler kesin bir tepki koyamamıştır. Dış bağlantıları konusunda yayın söylenti ve yorumlar malumun ilamıdır. Bu darbe mekaniğinin arkasında Türkiye'ye kin ve nefret besleyen odakların olduğu tartışma olmayan bir gerçektir.

15 Temmuz'un sis bulutu dağılmamıştır. Kripto damar kurumamıştır. Demokrasi, hukuk, insan hakları ve özgürlük konularında mangalda kül bırakmayan kuşkulu ülkeler darbecilere sahip çıkmaktadır. Katilleri beslemektedir. Bu olacak iş midir? Bu durum maruz görülecek bir hal midir? Pensilvanya'daki terörist inleri dağıtılmadan milli yüreklerde alev sönmeyecektir. İmralı canisi nasıl Türkiye'ye getirilmişse Fethullah Gülen de aynı şekilde Türkiye'ye getirilmelidir. Başka çözüm, seçenek yoktur. Eğer ABD, FETÖ'yü Türkiye aleyhine imal etmemişse Gülen'i Türkiye'ye iade etmelidir.

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