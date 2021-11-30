MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. MHP lideri Bahçeli, Anadolu'daki temaslar hakkında, "Aklımızın estiği gibi davranmadığımız bilinmelidir. Anadolu'yu karış karış gezmemiz tesadüf olarak değerlendirilmemelidir. 70 ilimizi ziyaret etmiş olduk. Önümüzdeki hafta kalan illerimizi samimiyetle kucaklayacağız. Yalancıların maskesini düşüreceğiz, Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız, kötü niyetlileri açıklayacağız. Halka doğru gideceğiz, halkımızla bütünleşeceğiz. 'Gidiyor gitmekte olanlar' diyeceğiz, gittiklerini göreceğiz. Türk milletini zillete ikna edemeyecekler. Hiç kimse hayale kapılmasın, karambolde fırsatçılığa kalkışmasın" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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