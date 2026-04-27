TOKİ İstanbul sosyal konut çekilişi sonuçları ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor. 25 Nisan’da start alan kura süreci yeni etaplarla devam ederken, gözler "TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi yayınlandı mı?" sorularına çevrildi. İstanbul’un farklı ilçelerinde yapılacak konutlar için belirlenen hak sahipleri, TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. e-Devlet sistemi ile TC kimlik numarasıyla yapılan sorgulamalar büyük ilgi görürken, canlı kura yayını da yoğun şekilde takip ediliyor. İşte 27 Nisan TOKİ İstanbul kura sonuçları, isim listesi detayları ve tüm sorgulama adımları…