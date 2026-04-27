TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları nasıl sorgulanır? 27 Nisan TOKİ İstanbul kura çekilişi isim listesi
TOKİ İstanbul kura sonuçları için heyecan sürüyor. 27 Nisan 2026 itibarıyla 3. gün çekilişleri gündeme geldi. Binlerce başvuru sahibi "TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanır?" sorularına yanıt arıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayınla takip edilirken, hak sahipliği sonuçları anlık olarak erişime açılıyor. TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı üzerinden TC kimlik numarası ile isim listesi kontrolü yapılabiliyor. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi, canlı yayın bilgileri ve e-Devlet başvuru sorgulama detayları…
TOKİ İSTANBUL KURA SIRA NUMARASI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kurası, TOKİ resmi internet sitesinde yer alan kura sıra numarasına göre çekiliyor. TOKİ İstanbul kura sıra numarası, talep.toki.gov.tr/500binkonut/ sayfasında yer alan PDF isim listeleri üzerinden görüntülenebiliyor.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?
TOKİ İstanbul kura çekilişi TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takip ediliyor. TOKİ İstanbul kura sonuçlarını TOKİ hesabı üzerinden öğrenebilirsiniz.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
İSTANBUL TOKİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?
TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi, çekilişin tamamlanmasının ardından "talep.toki.gov.tr" adresi üzerinden açıklanıyor.
TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekimi gerçekleşen illerde kura sonucunu merak eden vatandaşlar il bazında kura sonucu sorgulaması yapabiliyor. Kura sonucu sorgulamak için aşağıdaki linkte başvuru yaptığınız ile tıklayarak isim listesini görüntüleyebilirsiniz.
İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.