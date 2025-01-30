UEFA Avrupa Ligi puan durumu... UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sene lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde 36 takım mücadele veriyor. 8 maçın sonunda ilk 8'e giren takımlar, direkt son 16 turuna yükselecek. İlk 24'ün içinde olan takımlar ise play-off adını yazdıracak. Bu kapsamda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde puan durumundaki sıralaması ve güncel puan durumu merak konusu oldu. Peki, "Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte detaylar...