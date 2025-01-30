UEFA Avrupa Ligi puan durumu 30 Ocak: Avrupa Ligi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?
Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta maçında kritik maçlara çıkıyor. Bu kapsamda; Galatasaray Hollanda'da Ajax'la, Beşiktaş Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak. Zorlu mücadeleler öncesinde, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde kaçıncı olduğu futbolseverler tarafından mercek altına alındı. İşte UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın topladığı puanlar çerçevesinde puan tablosundaki yeri...
UEFA Avrupa Ligi puan durumu... UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sene lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde 36 takım mücadele veriyor. 8 maçın sonunda ilk 8'e giren takımlar, direkt son 16 turuna yükselecek. İlk 24'ün içinde olan takımlar ise play-off adını yazdıracak. Bu kapsamda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde puan durumundaki sıralaması ve güncel puan durumu merak konusu oldu. Peki, "Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte detaylar...
AVRUPA LİGİ'NDE GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?
Avrupa Ligi'nde Galatasaray geride kalan 7 maçta, 3 galibiyet, 4 beraberlikle 13 puan toplayarak 9. srada yer aldı.
AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA?
Fenerbahçe, geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik alarak 23. sırada yer aldı.
AVRUPA LİGİ'NDE BEŞİKTAŞ KAÇINCI SIRADA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi alarak 9 puan toplayarak 24. sırada yer aldı.
UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
1- LAZİO 19 PUAN
2-FRANKFURT 16 PUAN
3-ATHLETİC BİLBAO 16 PUAN
4-MANCHESTER UNİTED 15 PUAN
5-LYON 14 PUAN
6-TOTTENHAM 14 PUAN
7-ANDERLECTH 14 PUAN
8-FCSB 14 PUAN
9-GALATASARAY 13 PUAN
10-BODO-GLİMT 13 PUAN
11-VİKTORİA PLZEN 12 PUAN
12-OLMYPİAKOS 12 PUAN
13-RANGERS 11 PUAN
14-AZ ALKMAAR 11 PUAN
15- UNİON SAİNT-GİLLOİSE 11 PUAN
16- AJAX 10 PUAN
17- PAOK 10 PUAN
18- REAL SOCİEDAD 10 PUAN
19- MİDTJYLLAND 10 PUAN
20- ELFSBORG 10 PUAN
21- ROMA 9 PUAN
22- FERENÇVAROŞ 9 PUAN
23-FENERBAHÇE 9 PUAN
24-BEŞİKTAŞ 9 PUAN
25- PORTO 8 PUAN
26- TWENTE 7 PUAN
27- BRAGA 7 PUAN
28- HOFFENHEİM 6 PUAN
29- M. TEL-AVİV 6 PUAN
30- RİGAS FS 5 PUAN
31- SLAVİA PRAG 4 PUAN
32- MALMÖ 4 PUAN
33- LUDOGORETS 3 PUAN
34- KARADAĞ 3 PUAN
35- NİCE 2 PUAN
36- DİNAMO KİEV 1 PUAN