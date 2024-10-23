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        UEFA ülke puanı sıralaması 23 Ekim: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?

        Ülke puanı adına kritik bir haftaya girildi. UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçı kapsamında; temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kritik maçlara çıkıyor. Bu sebeple UEFA ülke sıralaması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Temsilcilerimiz Avrupa arenasında aldığı puan ve puanlarla ülke puanını doğrudan etkiliyor. İşte 23 Ekim 2024 Çarşamba canlı UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 20:01 Güncelleme: 23.10.2024 - 20:01
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        UEFA ülke sıralaması son durum... Galatasaray - Elfsborg, Fenerbahçe - Manchester United, Lyon - Beşiktaş, Başakşehir - Celje ile karşı karşıya geliyor. Ülke sıralamasında en yakın rakibimiz 9. sırada yer alan Çekya. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? İşte UEFA ülke sıralaması güncel durumu...

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        TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

        Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 37.300 puan ile 10. sırada yer alıyor.

        Çekya'nın ise 40.450 puanı bulunuyor.

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        UEFA ÜLKE SIRALAMASI

        1- İngiltere 92.160

        2- İtalya 81.231

        3- İspanya 75.703

        4- Almanya 74.035

        5- Fransa 61.379

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        6- Hollanda 56.566

        7- Portekiz 52.616

        8- Belçika 46.000

        9- Çekya 40.450

        10- Türkiye 37.300

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        11- Norveç 32.250

        12- Avusturya 31.000

        13- İsrail 30.625

        14- Danimarka 30.075

        15- Yunanistan 30.000

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