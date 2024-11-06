UEFA ülke sıralaması son durum... UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçları kapsamında; Beşiktaş, Malmö ile, Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar ile, Galatasaray ise sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Ülke sıralamasında en yakın rakibimiz 9. sırada yer alan Çekya. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? İşte UEFA ülke sıralaması güncel durumu...