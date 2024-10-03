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        UEFA ülke puanı sıralaması son durum 3 Ekim 2024: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?

        Ülke puanı adına kritik bir güne girildi. UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçı kapsamında; Fenerbahçe, Twente ile, Galatasaray Rigas Skola ile, Beşiktaş ise iç sahada Eintracht Frankfurt'u karşılaşıyor. Kritik maçlar sebebiyle UEFA ülke sıralaması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Temsilcilerimiz Avrupa arenasında aldığı puan ve puanlarla ülke puanına katkıda bulunuyor. İşte 3 Ekim 2024 Perşembe canlı UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 20:05 Güncelleme: 04.10.2024 - 00:01
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        UEFA ülke sıralaması son durum... Avrupa'da ülkemizi temsil eden; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir ülke puanı adına önemli maçlara çıkıyor. Ülke sıralamasında en yakın rakibimiz 9. sırada yer alan Çekya. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? İşte UEFA ülke sıralaması güncel durumu...

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        TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

        Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 36.900 puan ile 10. sırada yer alıyor.

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        UEFA ÜLKE SIRALAMASI

        1- İngiltere 92.017

        2- İtalya 21.231

        3- İspanya 75.703

        4- Almanya 74.035

        5- Fransa 61.379

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        6- Hollanda 56.566

        7- Portekiz 52.816

        8- Belçika 46.00

        9- Çekya 40.450

        10- Türkiye 37.300

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        11- Norveç 32.000

        12- Avusturya 31.000

        13- İsrail 30.625

        14- İsviçre 29.975

        15- Danimarka 29.575

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