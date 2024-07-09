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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış ve satış tablosu! Altın fiyatları hareketli başladı! 9 Temmuz bugün çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları canlı alış ve satış tablosu: 9 Temmuz bugün çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Haftanın ikinci iş gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündeme yerleşiyor. Son günlerde düşüş eğilimine geçen gram ve çeyrek altındaki hareketlilik dikkat çekiyor. ONS tarafında yaşanan gevşemeyle gram altın yeniden 2.500 TL ve çeyrek altın 4 bin TL altında fiyatlanmaya başladı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 9 Temmuz Salı canlı ve anlık gram altın ile çeyrek altın fiyatında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 07:11 Güncelleme: 09.07.2024 - 07:33
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        TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte piyasalardaki hareketlenme yeni haftaya da yansıdı. Milyonlarca altın yatırımcısı son dakika altın fiyatları hareketliliğini takip ediyor. Kapalıçarşı’da canlı altın fiyatları güncellemesiyle altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Temmuz 2024 canlı gram altın, çeyrek altın fiyatları

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın 9 Temmuz Salı günü 2 bin 447 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3,963 TL’den güne başladı.

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.487,2360

        Satış: 2.487,6000

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.932,67

        Satış: 8.132,91

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.346,7500

        Satış: 2.365,1000

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3,980,7800

        Satış: 4.068,1200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15,921,8800

        Satış: 16.223,8300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.336,65

        Satış: 1.763,46

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        7

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.267,56

        Satış: 2.402,37

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.551,18

        Satış: 16.973,91

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.915,07

        Satış: 16.216,15

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede enflasyonun bu yıl mütevazı bir ilerleme kaydettiğini ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini düşürmeyi beklemediğini belirtti.

        Banka tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun temmuz sayısı yayımlandı.

        Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongre'de sunacağı raporda, "Enflasyon geçen yıl belirgin şekilde azaldı ve bu yıl mütevazı bir ilerleme kaydetti ancak Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yüzde 2'lik hedefi üzerinde kalmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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