Altın fiyatları canlı alış ve satış tablosu: 9 Temmuz bugün çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Haftanın ikinci iş gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündeme yerleşiyor. Son günlerde düşüş eğilimine geçen gram ve çeyrek altındaki hareketlilik dikkat çekiyor. ONS tarafında yaşanan gevşemeyle gram altın yeniden 2.500 TL ve çeyrek altın 4 bin TL altında fiyatlanmaya başladı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 9 Temmuz Salı canlı ve anlık gram altın ile çeyrek altın fiyatında son durum
TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte piyasalardaki hareketlenme yeni haftaya da yansıdı. Milyonlarca altın yatırımcısı son dakika altın fiyatları hareketliliğini takip ediyor. Kapalıçarşı’da canlı altın fiyatları güncellemesiyle altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Temmuz 2024 canlı gram altın, çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın 9 Temmuz Salı günü 2 bin 447 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3,963 TL’den güne başladı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.487,2360
Satış: 2.487,6000
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.932,67
Satış: 8.132,91
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.346,7500
Satış: 2.365,1000
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3,980,7800
Satış: 4.068,1200
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15,921,8800
Satış: 16.223,8300
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.336,65
Satış: 1.763,46
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.267,56
Satış: 2.402,37
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.551,18
Satış: 16.973,91
CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.915,07
Satış: 16.216,15
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede enflasyonun bu yıl mütevazı bir ilerleme kaydettiğini ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini düşürmeyi beklemediğini belirtti.
Banka tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun temmuz sayısı yayımlandı.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongre'de sunacağı raporda, "Enflasyon geçen yıl belirgin şekilde azaldı ve bu yıl mütevazı bir ilerleme kaydetti ancak Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yüzde 2'lik hedefi üzerinde kalmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.