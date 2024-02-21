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        Haberler Ekonomi Altın CANLI VERİ | Altın fiyatları son dakika: 22 Şubat 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü! 22 Şubat güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta düşüşe geçen altın fiyatları yeniden 2 bin lirayı aştı. Yeni haftaya hareketli başlayan altın fiyatları 21 Şubat Salı gününde de yükseliş eğiliminde devam ediyor. Sizler için güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, 21 Şubat 2024 bugün canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 07:31 Güncelleme: 21.02.2024 - 07:31
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        1

        Ons altın ve döviz kurundaki hareketlilikten doğrudan etkilenen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. İbrenin yukarı yöne dönmesiyle altın fiyatları alış-satış tablosu araştırması hız kazandı. Peki, bugün altın güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, 21 Şubat Salı canlı altın tablosu ile çeyrek, yarım ve gram altın fiyatında son durum...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Altın fiyatlarında yeniden değer artışı yaşanıyor. Dün 2.003 TL olan gram altın bugün 2.018 TL'ye kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 3.276 TL'den alıcı bulurken bugün 3.299 TL'den satılıyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.018,14

        Satış: 2.018,34

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.030,47

        Satış: 2.030,69

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.229,03

        Satış: 3.299,99

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.916,11

        Satış: 13.159,58

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.437,87

        Satış: 6.599,98

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.916,11

        Satış: 13.159,58

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 13.861,05

        Satış: 14.205,87

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.114,17

        Satış: 1.500,18

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.905,94

        Satış: 2.017,49

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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