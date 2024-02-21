Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü! 22 Şubat güncel altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta düşüşe geçen altın fiyatları yeniden 2 bin lirayı aştı. Yeni haftaya hareketli başlayan altın fiyatları 21 Şubat Salı gününde de yükseliş eğiliminde devam ediyor. Sizler için güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, 21 Şubat 2024 bugün canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı...
Ons altın ve döviz kurundaki hareketlilikten doğrudan etkilenen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. İbrenin yukarı yöne dönmesiyle altın fiyatları alış-satış tablosu araştırması hız kazandı. Peki, bugün altın güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, 21 Şubat Salı canlı altın tablosu ile çeyrek, yarım ve gram altın fiyatında son durum...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Altın fiyatlarında yeniden değer artışı yaşanıyor. Dün 2.003 TL olan gram altın bugün 2.018 TL'ye kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 3.276 TL'den alıcı bulurken bugün 3.299 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.018,14
Satış: 2.018,34
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.030,47
Satış: 2.030,69
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.229,03
Satış: 3.299,99
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 12.916,11
Satış: 13.159,58
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.437,87
Satış: 6.599,98
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 12.916,11
Satış: 13.159,58
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 13.861,05
Satış: 14.205,87
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.114,17
Satış: 1.500,18
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.905,94
Satış: 2.017,49