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        Haberler Gündem CANLI YAYIN | AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor! 31 Mart İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim?

        AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor!

        AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi İstanbul ilçe belediye başkan adayları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor. Peki, AK Parti 31 Mart yerel seçimi İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 13:56 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:56
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimlerinde, İstanbul ilçelerinin belediye başkan adayları canlı yayında açıklanıyor. Tanıtım toplantısı sonrasında "31 Mart yerel seçimleri AK Parti İstanbul ilçe adayları kim?" sorusu da cevabını bulmuş olacak.

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        AK PARTİ İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANIYOR

        AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi olarak açıklanıyor. Aşağıdaki linkten tanıtım toplantısı canlı yayınını takip edebilirsiniz.

        CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

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        AK Parti'nin İstanbul ilçelerinde aday göstermesi beklenen isimler şöyle:

        Adalar: Sina Şen

        Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu

        Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı

        Avcılar: Abdullah Küçükoğlu

        Bahçelievler: Hakan Bahadır

        Bakırköy: Ali Talip Özdemir

        Bayrampaşa: İlknur Kovaç

        Bağcılar: Abdullah Özdemir

        Başakşehir: Yasin Kartoğlu

        Beykoz: Murat Aydın

        Beylikdüzü: Mustafa Günaydın

        Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

        Beşiktaş: Serkan Toper

        Büyükçekmece: Recep Erol

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        Esenler: Tevfik Göksu

        Esenyurt: Hamit Öncü

        Eyüpsultan: Deniz Köken

        Fatih: Mehmet Ergün Turan

        Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

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        Güngören: Bünyamin Demir

        Kadıköy: Veli Arslan

        Kartal: Hüseyin Karakaya

        Kağıthane: Mevlüt Öztekin

        Küçükçekmece: Aziz Yeniay

        Maltepe: Kadem Ekşi

        Pendik: Ahmet Cin

        Sancaktepe: Şeyma Döğücü

        Sarıyer: Hüseyin Coşkun

        Silivri: Volkan Yılmaz

        Sultanbeyli: Ali Tombaş

        Sultangazi: Abdurrahman Dursun

        Tuzla: Şadi Yazıcı

        Zeytinburnu: Ömer Arısoy

        Çatalca: Mesut Üner

        Çekmeköy: Ahmet Poyraz

        Ümraniye: İsmet Yıldırım

        Üsküdar: Hilmi Türkmen

        Şile: İlhan Ocaklı

        Şişli: Gökhan Yüksel

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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