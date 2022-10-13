STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Philip Farrugia

SAAT: 19.45

YAYIN: TV8,5 İLK 11'LER BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Mahmut, Touba, Hasan Ali, Berkay, Biglia, Aleksic, Deniz, Serdar, Okaka RFS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Ilic, Bill Gruptaki ilk iki maçını kazanan, son karşılaşmasından da beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir 7 puanla liderliğini sürdürüyor. RFS ise 2 puanla son sırada yer alıyor.

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. İstanbul ekibi, son maçında ise deplasmanda RFS ile golsüz berabere kaldı.