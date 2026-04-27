EKSİKLER

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşmasında üç oyuncu forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra, sarı kart cezalısı Amir Murillo ile kaleci Ersin Destanoğlu, mücadelede formasından uzak kalacak.

EN FARKLI SONUÇLAR

İki takım arasındaki en farklı sonuçlara da Beşiktaş imza attı.

Geride kalan 17 maçta siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'ü bir kez 4-0, dört defa da 4-1'lik skorlarla mağlup etti.

Kırmızı-siyahlı takım ise rakibi karşısında 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla galibiyet elde etti.

Fatih Karagümrük'te ise Joao Camacho, Ahmet Sivri ve Moussa Kone'nin forma giymesi beklenmiyor.