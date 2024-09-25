Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi CANLI YAYIN | Galatasaray-PAOK maçı TRT 1 canlı izle! GS-PAOK maçı TRT 1'den şifreli mi, şifresiz mi HD canlı yayınlanacak?

        Galatasaray-PAOK maçı canlı yayın izle UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray-PAOK maçı hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşı karşıya geliyor. Bu yıl yeni formatıyla oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkacak sarı kırmızılılar, PAOK karşısında galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Türk takımlarının oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı şifresiz olarak takip edilebilecek. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala Galatasaray-PAOK maçı TRT 1 canlı izleme linki futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-PAOK maçı TRT 1 canlı şifresiz izleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 18:42 Güncelleme: 25.09.2024 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray-PAOK maçı TRT 1 canlı izle... Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında bu akşam PAOK takımını konuk ediyor. TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak Galatasaray-PAOK maçı saat 22.00'de başlacak. Ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılılar, turnuvaya PAOK galibiyeti ile başlamak istiyor. İşte Galatasaray-PAOK maçı TRT 1 şifresiz canlı yayın izleme sayfası...

        2

        GALATASARAY - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray - PAOK maçı, 25 Eylül 2024 Çarşamba günü Rams Park’ta oynanacak.

        Heyecan dolu karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.

        3

        GALATASARAY - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray - PAOK maçı, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY - PAOK MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıdaki link aracılığıyla Galatasaray - PAOK maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

        GALATASARAY - PAOK MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        AVRUPA KUPASI MAÇLARI 3 SEZON TRT’DE OLACAK

        Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele edecek Türk takımlarının 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonu maçları TRT ekranlarında olacak.

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI | 25 EYLÜL ÇARŞAMBA

        05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06.00 Şehirden Uzakta

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Neşet

        14.30 Seksenler

        15.50 Gönül Dağı

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        22.00 Galatasaray-PAOK | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

        00.15 Yerli Dizi

        02.50 Seksenler

        03.40 Gönül Dağı

        7

        TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

        TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.

        Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

        UYDU: Türksat 4A

        Frekans: 11794

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı 30000

        FEC: ¾

        Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

        Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
        Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!