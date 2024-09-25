Galatasaray-PAOK maçı canlı izle: UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray-PAOK maçı hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşı karşıya geliyor. Bu yıl yeni formatıyla oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkacak sarı kırmızılılar, PAOK karşısında galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Türk takımlarının oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı şifresiz olarak takip edilebilecek. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala Galatasaray-PAOK maçı TRT 1 canlı izleme linki futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-PAOK maçı TRT 1 canlı şifresiz izleme ekranı...
Galatasaray-PAOK maçı TRT 1 canlı izle... Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında bu akşam PAOK takımını konuk ediyor. TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak Galatasaray-PAOK maçı saat 22.00'de başlacak. Ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılılar, turnuvaya PAOK galibiyeti ile başlamak istiyor. İşte Galatasaray-PAOK maçı TRT 1 şifresiz canlı yayın izleme sayfası...
GALATASARAY - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - PAOK maçı, 25 Eylül 2024 Çarşamba günü Rams Park’ta oynanacak.
Heyecan dolu karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.
GALATASARAY - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - PAOK maçı, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
GALATASARAY - PAOK MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla Galatasaray - PAOK maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.
AVRUPA KUPASI MAÇLARI 3 SEZON TRT’DE OLACAK
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele edecek Türk takımlarının 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonu maçları TRT ekranlarında olacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI | 25 EYLÜL ÇARŞAMBA
05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.00 Şehirden Uzakta
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Neşet
14.30 Seksenler
15.50 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
22.00 Galatasaray-PAOK | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
00.15 Yerli Dizi
02.50 Seksenler
03.40 Gönül Dağı
TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.
Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.
UYDU: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC: ¾
Digiturk: TRT 1 - Kanal 323
D-Smart: TRT 1 - Kanal 426
D-Smart: TRT 1 - Kanal 26
Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900