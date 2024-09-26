Ajax-Beşiktaş maçı canlı izle UEFA Avrupa Ligi: Ajax-Beşiktaş maçı TRT 1 canlı izleme ekranı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Ajax ile karşılaşıyor. Avrupa macerasına galibiyetle başlamak isteyen siyah beyazlılar, Hollanda deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Temsilcilerimizin oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı şifresiz olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı anlık olarak takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı yayın izleme linkini haberimizde derledik. İşte Ajax-Beşiktaş maçı TRT 1 canlı izle ekranı...
Ajax-Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Bu yıl yeni formatıyla oynanan Avrupa Ligi'nde toplamda 8 maça çıkacak temsilcimiz Beşiktaş, 4 maçı evinde 4 maçı ise deplasmanda oynayacak. Siyah beyazlılar zorlu Ajax deplasmanında galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak Ajax-Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler netleşti. Karşılaşmaya kısa bir süre kala, "Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz TRT 1 canlı izleme linki...
AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ajax Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı, 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak.
AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ajax Beşiktaş maçı, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Johan Cruijff Arena’da oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Brooks’un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak.
TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.
Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.
UYDU: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC: ¾
Digiturk: TRT 1 - Kanal 323
D-Smart: TRT 1 - Kanal 426
D-Smart: TRT 1 - Kanal 26
Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900
BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla Ajax Beşiktaş maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz.
MUTEMEL 11'LER
Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Ahmetcan, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Weghorst
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile
BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
26 Eylül | Ajax-Beşiktaş
3 Ekim | Beşiktaş-Eintracht Frankfurt
24 Ekim | Lyon-Beşiktaş
6 Kasım | Beşiktaş-Malmö
28 Kasım | Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv
12 Aralık | Bodo Glimt-Beşiktaş
22 Ocak | Beşiktaş-Athletic Bilbao
30 Ocak | Twente-Beşiktaş