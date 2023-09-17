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        Haberler Spor Voleybol CANLI YAYIN: Türkiye Bulgaristan Voleybol Milli Maçı başladı! Filenin Sultanları Bulgaristan Maçı canlı yayın linki için tıklayın - Voleybol Haberleri

        Türkiye Bulgaristan Voleybol Milli Maçı başladı! İşte canlı yayın kanalı

        Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ikinci maçı kapsamında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Saat 07.00'de başlayan karşılaşmanın canlı yayın ekranı merak ediliyor. İşte Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı canlı yayın kanalı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 07:36 Güncelleme: 17.09.2023 - 07:36
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        Türkiye Bulgaristan Voleybol Milli Maçı canlı yayın kanalı günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilenler arasında ilk sırada yer alıyor. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ikinci maçı kapsamında Filenin Sultanları saat 07.00'de Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Peki, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı hangi kanalda? İşte Türkiye Bulgaristan Voleybol Milli Maçı canlı yayın ekranı...

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        TÜRKİYE - BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN EKRANI

        Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Aşağıdaki başlığa tıklayarak canlı yayını izlyebilirsiniz.

        TÜRKİYE - BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN

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        FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2023

        17 Eylül: 07.00 Türkiye-Bulgaristan

        19 Eylül: 07.00 Türkiye-Peru

        20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin

        22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

        23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

        24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

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        ELEMELER ÜÇ ÜLKEDE OYNANIYOR

        Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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