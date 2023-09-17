Türkiye Bulgaristan Voleybol Milli Maçı başladı! İşte canlı yayın kanalı
Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ikinci maçı kapsamında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Saat 07.00'de başlayan karşılaşmanın canlı yayın ekranı merak ediliyor. İşte Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı canlı yayın kanalı...
Türkiye Bulgaristan Voleybol Milli Maçı canlı yayın kanalı günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilenler arasında ilk sırada yer alıyor. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ikinci maçı kapsamında Filenin Sultanları saat 07.00'de Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Peki, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı hangi kanalda? İşte Türkiye Bulgaristan Voleybol Milli Maçı canlı yayın ekranı...
TÜRKİYE - BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN EKRANI
Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Aşağıdaki başlığa tıklayarak canlı yayını izlyebilirsiniz.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2023
17 Eylül: 07.00 Türkiye-Bulgaristan
19 Eylül: 07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika