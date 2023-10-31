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        Haberler Gündem Canlı yayında Nisa, eşi Ali tarafından aldatıldığını öğrendi

        Canlı yayında Nisa, eşi Ali tarafından aldatıldığını öğrendi

        Show TV'nin merakla izlenen programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Mehmet Demir ile evlenip yaklaşık 100 bin lirasını alan Ayten, evli olan Ali'ye kaçtı. Ali'nin eşi Nisa Hanım aldatıldığını Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'den öğrendi ve şoka uğradı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 21:28 Güncelleme: 31.10.2023 - 21:28
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        Ayten'in 3. eşinden flaş iddialar
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        Show TV’nin merakla izlenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Mehmet Demir ile evlenip yaklaşık 100 bin lirasını alan Ayten, evli olan Ali’ye kaçtı. Ali’nin eşi Nisa Hanım aldatıldığını Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’den öğrendi ve şoka uğradı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Programa canlı bağlanan Nisa Hanım, Ali’yle 10 yıldır evli olduğunu ve 3 çocukları olduğunu söyledi. 3 aydır eşinden telefonunu sakladığı için şüphelendiğini ancak kanıtlayamadığını ifade etti. Canlı yayına telefonla bağlanan Ali ise Ayten ile sarılırken fotoğrafları ekranda olmasına rağmen, sevgili oldukları iddiasını reddetti. Ayten’in kendisinden Konya’ya gitmek için yardım istediğini, ‘insanlık namına’ Ayten’e yardım ettiğini iddia etti. O anda yayında olan eşi Nisa ile de telefonda ilk kez yüzleşti. Nisa, eşine Ayten ile birbirine sarıldığı fotoğrafları ve yaşattığı ihaneti sordu ancak Ali, eşinin sorularını yanıtsız bırakarak telefonu kapattı.

        Öte yandan 3 resmi evlilik yapan, 6-7 kişiyle de dini nikah kıyan Ayten’in 3. resmi kocası, canlı yayınına telefonla bağlandı. Ayten’e güvenerek evliyken butik açtığını ancak Ayten’in neredeyse tüm mallarını sattığını söyledi. Aynı zamanda yaklaşık 100 bin liralık kompresör makinesini de sattığını açıkladı. Ayten’in kendisine verdiği maddi zarar yüzünden kızının düğününe gidemediğini söylerken de gözyaşlarını tutamayan şahıs, tüm Türkiye’nin önünde kızından özür diledi.

        Mehmet Demir, Ayten’e kaptırdığı altınları alabilecek mi? Sahte gelin olduğu iddia edilen Ayten, iddialara ne cevap verecek? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekranlara gelmeye devam edecek.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de.

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        #didem arslan yılmaz
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