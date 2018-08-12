Abdurrahim Albayrak'tan canlı yayında transfer itirafı!
12.08.2018 - 10:32 | Güncelleme:
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalar yaptı. Transferle ilgili konuşan Albayrak, eksiklerinin var ancak ayın sonuna kadar gidermeye çalışacaklarını dile getirdi. Albayrak gidecek oyunculara değinirken Jason Denayer, Feghouli, Belhanda ve Gomis'le ilgili de konuştu
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Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, lige Ankaragücü karşısında 1-0 geriden gelip 2-1 kazandığı maçla başladı. Taraftarlar maçın son anlarında Emre Akbaba'nın transferi için tezahürat yaparken Abdurrahim Albayrak, katıldığı bir televizyon programında açıklamalar yaptı. CNN Türk'teki programa bağlanan Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:
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"Konya'daki stadın bakımını Konya Büyükşehir Belediyesi'ne devretmişler. Güneşten ve sıcaktan zemin bozulmuş. Ankara'da da daha kötü bir zemin vardı. Bizde ve Ankaragücü'nde sakatlık olmaması sevindirici."
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"HEM SATACAĞIZ HEM ALACAĞIZ"
"Taraftarlarımız sabırlı olsun. Önümüzde daha çok uzun bir süre var. Bu süre içerisinde hem oyuncu satacağız, hem alacağız."
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"GOMIS'TE SORUN YOK"
"Gomis'te bir sorun yoktur. Çok değerli ve kaliteli bir futbolcumuzdur. Ondan en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz."
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"Geçen sene bize çok büyük katkılar verdi. Bu sene de biraz formsuz. Gün geçtikçe formunu yakalayacağına inanıyorum. Hoca ne zaman hazır görürse formayı verir."
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"TRUMP BİZİ MAHVETTİ"
"Amerika'da bir adam var ya... Allah kahretsin, bizi mahvetti. Trump'tan bahsediyorum. Allah'ın cezası bizi mahvetti."
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"KULÜPLER ALMAYA YANAŞMIYOR"
Bütün kulüpler oyuncu satmak için çaba sarfedecek. Kolay satamıyoruz. Zamanında çok büyük paralar verilmiş."
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"Satmaya kalktığımızda, vereceğimiz kulüpler bu paraların verilmesine yanaşmıyor. Böyle olunca da oyuncuyu elden çıkaramıyorsunuz. İnşallah bütün kulüpler bu sıkıntıdan kurtulur."
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DENAYER SORUSUNA YANIT
"İsim veremem ama başkan, yönetim ve hocayla beraber çok titiz bir çalışma içerisindeyiz. Artık cicim ayları geçti. Hesabımızı çok iyi yapacağız. Bir lira fazla verecek paramız yok."
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"Mutlaka transfer yapacağız. Sabahtan akşama kadar futbolcuların maçlarını izliyoruz. Bakmadan, etmeden oyuncu alma dönemi geçmiştir. Bu, büyün kulüpler için geçerlidir."
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"DAHA İYİ DEĞERLENDİRİRİZ"
"Daha sezon başı, zemini de gördünüz. Kendi sahamızda iyi bir zeminde oynayacağız. O zaman Galatasaray'ı daha iyi değerlendirebiliriz. Eksiklerimiz var ancak ayın sonuna kadar gidermeye çalışacağız. Taraftarlarımız bunu bilsin."
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FEGHOULI, BELHANDA, GOMIS'İN 11'DE OLMAMASI...
"Bu tercihler hocanın takdiridir. Kimsenin bu konuda söz söyleme hakkı yoktur. Hocanın iradesinde bir konudur."
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