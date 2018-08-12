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"DAHA İYİ DEĞERLENDİRİRİZ"

"Daha sezon başı, zemini de gördünüz. Kendi sahamızda iyi bir zeminde oynayacağız. O zaman Galatasaray'ı daha iyi değerlendirebiliriz. Eksiklerimiz var ancak ayın sonuna kadar gidermeye çalışacağız. Taraftarlarımız bunu bilsin."