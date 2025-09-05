Habertürk
        Canlı yayında yüzleştiler | Son dakika haberleri

        Canlı yayında yüzleştiler

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün ses getiren bir yayın gerçekleşti

        Giriş: 05.09.2025 - 20:04 Güncelleme: 05.09.2025 - 20:04
        Canlı yayında yüzleştiler
        Çocuğuna kavuşmak istediğini söyleyen Elife, günlerdir babası Sabri’yi suçlayarak oğlunu kendisine vermesini istiyordu. Fakat Sabri, net bir şekilde kendisinin çocuğa daha iyi bakacağını ve bu sebeple vermeyeceğini söyledi. Bugün stüdyoda başrollerden biri daha vardı: Gülsüm…

        GÜLSÜM, SABRİ’NİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ, STÜDYO KARIŞTI

        Gülsüm stüdyoya gelir gelmez Sabri’ye sert ithamlarda bulundu. Sabri’nin üzerine yürüyen Gülsüm’ün bu anları ses getirdi.

        BABA-KIZ YÜZLEŞTİ

        Baba Recep’in kızı Elife ile yüzleşmesi de çok konuşuldu. Baba Recep, kızına sarılmak istemediğini söyledi. Kızının tüm iddialarını da yalanlarken, kızının yanlış yönlendirildiğini dile getirdi.

