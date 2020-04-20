Canlı yayınlanan spor dersleri ilgi görüyor - ADIYAMAN

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşların spor yapabilmeleri ve egzersizlerden geri kalmamaları için Adıyaman Belediyesine bağlı AKSEM'de görevli antrenörler, belediyenin sosyal medya hesapları aracılığıyla canlı yayında egzersiz yaptırmaya başladı.

Sabah saat 10.00'da başlayan canlı yayın, evde kalan vatandaşların ilgi odağı oldu.Adıyaman Belediyesi Sosyal Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Hakan Özöncel, yaptığı açıklamada, vatandaşların evde kaldıkları süre boyunca yaşam standartlarını en üst seviyede tutmak adına böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.Özöncel, vatandaşların bu hizmeti sevdiğini ve yoğun ilgi gösterdiklerini belirtti.

AKSEM Sağlıklı Yaşam Kompleksi Sorumlusu Mehmet İnan da Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın talimatıyla böyle bu projeyi hayata geçirdiklerini ve ilgiden memnun olduklarını ifade etti.