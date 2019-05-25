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Cannes'ın galibi 'Parasite'

72. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Altın Palmiye Güney Koreli usta yönetmen Bong Joon-ho'nun 'Parasite' adlı filminin oldu.

Cannes Film Festival

Jüri başkanlığını 'Roma' filmiyle Oscar kazanan Meksikalı usta yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu'nun yaptığı 72. Cannes Film Festivali bu akşam yapılan ödül töreniyle sona erdi.

Altın Palmiye, Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun zengin bir aileye sızarak sosyal statülerini iyileştirmeye çalışan yoksul bir ailenin öyküsünü anlatan kara komedisi 'Parasite'nin oldu.

Bong Joon-ho (solda)
Bong Joon-ho (solda)

 

Büyük ödül, Fransız yönetmen Mati Diop'un ilk filmi, 'Atlantics'e gitti. 

Emily Beecham, 'Little Joe' filmindeki bilim insanı rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllünü aldı.

Emily Beecham
Emily Beecham

Ünlü oyuncu Antonio Banderas ise usta İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın yarı otobiyografik 'Pain and Glory' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' seçildi. 

'Jüri Özel Ödülü'nü politik söylemleriyle dikkat çeken Fransız senarist, aktör ve yönetmen Ladj Ly'in "Les Miserables" ile Brezilyalı yönetmenler Kleber Mendonça Filho ve Juliano Dornelles'ın "Bacurau" filmleri paylaştı.

Antonio Banderas
Antonio Banderas

Fransız Celine Sciamma'nın yönettiği ve de senaryosunu yazdığı 'Portrait de la jeune fille en feu' filmiyle en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.

Altın Palmiye'nin 'sevdiği' yönetmen kardeşler Jean-Pierre ve Luc Dardenne ise 'Le Jeune Ahmed' filmiyle 'En İyi Yönetmen' ödülünün sahibi oldu.

Bu yıl festivaldeki nadir komedilerden biri olan ve yapımcıları arasında TRT'nin de yer aldığı Filistinli yönetmen Elia Süleyman'ın 'It Must Be Heaven' filmi ise geceden özel ödülle ayrıldı. Süleyman'ın filmi ayrıca eleştirmenlerin verdiği Fipresci'nin ödülünü de aldı.

Elia S&uuml;leyman
Elia Süleyman

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