Cannes'ın jüri başkanı Inarritu

Birdman ve The Revenant filmleriyle iki yıl üst üste 'En İyi Yönetmen' dalında Oscar kazanan Alejandro Gonzalez Inarritu 13 - 25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı oldu.

Inarritu, Leonardo DiCaprio'yla The Revenant'ın çekimlerinde.

Paramparça Aşklar Köpekler, Biutiful, Babil, 21 Gram gibi filmleriyle 2000'li yılların en başarılı yönetmenlerinden biri olan Inarritu Cannes'da bu görevi üstlenen ilk Meksikalı sinemacı olarak tarihe geçti.Cannes Film Festivali'nin kendisi için her zaman çok önemli olduğunu belirten usta yönetmen, "Jüri başkanı olarak festivale dönüş yapacağımdan ötürü gururlu ve heyecanlıyım. Sinema gezegenimizin damarları, bu festival ise gezegenin kalbidir" dedi.

Alejandro Inarritu, Birdman'in setinde.

Cannes Film Festivali Başkanı Pierre Lescure ve sanat direktörü Thierry Frémaux, Alejandro Inarritu'nun adını jüri başkanı olduğunu "Yalnızca sürprizlerle dolu cesur bir sinemacı değil, aynı zamanda zamanının sanatçılarından biri" diye duyurdu. Inarittu, Babil ve Ameros Perros filmiyle Cannes'da ödül almıştı.