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        Haberler Magazin Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, bebekleri için sosyal medya hesabı açtı - Magazin haberleri

        Bebekleri için hesap açıklar

        İlk çocuklarına kavuşmak için geri sayıma başlayan oyuncu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, doğacak bebekleri Atlas için sosyal medya hesabı açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:05
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        Bebekleri için hesap açıklar
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        Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ın heyecanı büyüyor. Çift, şu sıralar oğulları Atlas'ı kucaklarına almak için geri sayıma başladı.

        DOĞACAK BEBEKLERİNE SOSYAL MEDYA HESABI AÇTILAR

        Zaman zaman hamilelik sürecinde objektif karşısında verdikleri pozları yayımlayan çift bu kez de doğacak bebekleri için sosyal medya hesabı açtı.

        "OCAK AYININ SONUNDA DOĞMAYI PLANLIYORUM"

        Bebeklerinin profil fotoğrafına ultrason fotoğrafını koyan çift, bilgilere "Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğluyum. Ocak ayının sonunda doğmayı planlıyorum" notunu düştü.

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        #Cansel Elçin
        #Zeynep Tuğçe Bayat
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