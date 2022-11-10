İHA

Tokat'ta, dün cansız bedeni bulunan Ayhan Boyraz'ın, başından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Evli ve 4 çocuk babası Ayhan Boyraz'dan pazar gününden itibaren haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Boyraz aranırken, dün akşam saatlerinde Niksar ilçesi Şahinli köyü Kelkit Çayı yakınındaki Topkara mevkisinde erkek cansız bedeni bulundu.

Yapılan araştırmada cansız bedenin Ayhan Boyraz'a ait olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside Boyraz'ın başından tabanca ile vurulduğu tespit edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada cinayet zanlısı A.B.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, ifade için polis merkezine götürüldü.

CİNAYETİN AYDINLATILMASINI BEKLİYORLAR

Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınan Ayhan Boyraz'ın cenazesi ise Behzat Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Boyraz'ın cenazesi Şeyhi Şirvani Mezarlığı'nda toprağa verildi. Boyraz'ın yakın akrabalarından Doğuhan Uzun, cinayet olayının bir an önce aydınlatılmasını beklediklerini söyledi.