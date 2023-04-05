DHA

Gaziantep'de kayıp olarak aranırken cansız bedeni derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı Erbay'ın (3) öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan Mehmet Aksu ile sevgilisi Muhabbet Toz hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede küçük çocuğu eziyet ederek ölümüne yol açan Muhabbet Toz hakkında ağırlaştırılmış müebbet, ölümüne yardım eden ve eziyet etmekle suçlanan Mehmet Aksu´nun ise 28 yıla kadar hapsi istendi.

Gaziantep'te Melisa İlhan 2 çocuğunun babası Abdurrahman Erbay'dan ayrıldı ve geçen yıl resmi olarak boşandı. Eşinden ayrılan Melisa İlhan, beraberinde çocukları 3 yaşındaki Lina Nazlı ve 1,5 yaşındaki Naime Ceyda'yı da yanına alarak ortaokul arkadaşı olan Muhabbet Toz ile birlikte yaşamaya başladı. Melisa İlhan bir süre sonra Muhabbet Toz'un sevgilisi Mehmet Aksu tarafından çocuklarının rehin alınarak fuhşa zorlandığını iddia etti.