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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cansız bedeni sahile vurdu | Son dakika haberleri

        Cansız bedeni sahile vurdu

        Avcılar'da, polis ekipleri çevredeki vatandaşların ihbarıyla denizde bir erkek cesedi buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 19:45 Güncelleme: 13.09.2024 - 19:45
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        Cansız bedeni sahile vurdu
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        Avcılar'da sahilde cansız bir beden bulundu. Vatandaşlar, akşam saatlerinde Ambarlı Sahili açıklarında denizde hareketsiz halde yatan kişiyi fark etti.

        Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Üzerinden kimlik ve cep telefonu çıkan Ufuk Avşar'a (37) ait cesette herhangi bir kesik veya darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

        İşlemlerin ardından cenaze Avcılar’daki Murat Kölük Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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