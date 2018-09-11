Olay, TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde çimlerde yatan bir kişi olduğunu gören tesis çalışanları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, şahsın öldüğünü belirledi. Polis, olay yerinde incelemede bulundu.



CANSIZ BEDENİNİ ARAÇLA GETİRİP TESİSE BIRAKMIŞLAR



DHA'nın haberine göre, dinlenme tesisinin güvenlik kameraları incelendiğinde cansız bedenin bir araçla getirilerek tesise bırakıldığı görüldü. Yapılan çalışmada ölen kişinin Çekya vatandaşı olan Rumeys Kantae olduğu tespit edildi. Kantae'nin cenazesi polisin çalışmasının tamamlanmasının ardından Körfez Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.

Vücudunda bir darp izi ve yara olmadığı belirtilen Rumeys Kantae'nin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Polis, Kantae'yi tesis içerisine bıraktıktan sonra kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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