Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDiğerHalter
ABONE OL

Cansu Bektaş'tan Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan organizasyonda kadınlar 45 kiloda 3 altın madalya kazanan Cansu Bektaş, dünya şampiyonu oldu. Aynı kiloda milli sporcu Melisa Güneş, koparma ve toplamda gümüş, silkmede bronz madalya elde etti

Cansu Bektaş'tan Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Cansu Bektaş, kadınlar 45 kiloda 3 altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk gününde kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan milli sporculardan Cansu Bektaş, koparmada 70, silkmede 84 ve toplamda 154 kiloyla 3 altın madalya elde ederek dünya şampiyonu oldu.

Aynı kiloda yarışan bir diğer milli sporcu Melisa Güneş ise koparmada 69 kiloyla gümüş, silkmede 80 kiloyla bronz ve toplamda 149 kiloyla gümüş madalya aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli halterci Cansu Bektaş, İstiklal Marşı'nı okuttukları için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Organizasyona çok yoğun bir programla hazırlandığını aktaran Cansu, "Türk bayrağını Özbekistan'da dalgalandırmak beni çok mutlu etti. İnşallah daha nice madalya ve şampiyonluklar kazanacağım." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avrupa Karate Şampiyonası'nda millilerden madalya yağmuru
DİĞERKaratede madalya yağmuru
Yüzmede 1 gümüş, 1 bronz madalya
DİĞERYüzmede 2 madalya!
Milli karatecilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya
DİĞERMillilerden 2 altın, 1 bronz madalya
Milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, Avrupa üçüncüsü oldu
DİĞERSümeyye Boyacı, Avrupa üçüncüsü oldu
Milli atlet Yasmani Copello, Çekya'da birincilik elde etti
DİĞERYasmani Copello, Çekya'da birinci!
Milli yüzücü Yiğit Aslan, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı
DİĞERAvrupa Şampiyonası'nda Türkiye rekoru!
Kuzey Kore, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nden çekildi
DİĞERKuzey Kore elemelerden çekildi
Hentbolda şampiyon Spor Toto
DİĞERHentbolda şampiyon Spor Toto
Milli maratoncu Meryem Erdoğan, olimpiyat vizesi aldı
DİĞERMeryem Erdoğan, olimpiyat vizesi aldı
Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajları
DİĞERSpor camiasından bayram mesajları