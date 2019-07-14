Maçlarını Ankara’da oynayacak olan Filenin Sultanları'ndan Cansu Özbay, seyirci avantajına dikkat çekti...

22 yaşındaki pasör, “Bildiğiniz üzere, bu yıl 23 Ağustos–8 Eylül 2019 tarihleri arasında Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Bizim için oldukça önemli bir turnuva, bu yılki hedef turnuvalarımızdan bir tanesi diyebilirim. Kendi evimizde, kendi seyircimizin önünde oynayacağız. Ankara seyircisi, Milletler Ligi karşılaşmalarında olduğu gibi, bizleri yalnız bırakmayacak ve bizleri sonuna kadar destekleyecektir. Genç bir takımız, hedeflerimize ulaşabilmek ve başarılı olabilmek için çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek, turnuva hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Millilerimiz, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa ve Finlandiya ile A Grubu’nda bulunuyor. Final 8 Eylül’de Ankara Spor Salonu’nda oynanacak.