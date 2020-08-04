Cansuyu Derneği, yaklaşık 1,5 milyon kişiye kurban eti ulaştırdı

AA

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bağışçılarından vekalet yolu ile alınan kurban emanetleri bayramın 3. günü ikindi vaktine kadar belirlenen noktalarda kesilerek, muhtaçlara et olarak dağıtıldı.

"2020 yılı kurban organizasyonu" kapsamında kesilen kurbanlar, kıtlığın dinmediği Yemen'den, katliamların yaşandığı Arakan'a, özgürlüğüne kavuşan Bangsamoro'dan, Afrika'nın en yoksul ülkelerine kadar birçok kriz bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, bu yıl 16. kurban organizasyonunu düzenlediklerini belirtti.

Dernek olarak her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanların yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Köylü, "Çalışmalarımızda dünya üzerindeki kriz bölgelerine, acil insani yardıma ihtiyacı olan bölgelere, İslam coğrafyasındaki mazlumlara, yetimlere, muhtaçlara öncelik veriyoruz." ifadesini kullandı.

Köylü, Kovid-19 salgını dolayısıyla dünya üzerindeki sıkıntıların devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bölgelerin birçoğuna giriş çıkışlar yok ve Afrika'da bu salgın artışını sürdürüyor. Cansuyu Derneği olarak planlamamızı buna göre yapmıştık, bazı bölgelere ekiplerimizi göndererek bazı bölgelerde ise oralarda bulunan elemanlarımız ve partner kuruluşlarımız vasıtasıyla kesim ve dağıtım yaptık. Ekiplerimiz zor şartlara rağmen emanetleri sahiplerine ulaştırdı. Elhamdülillah olağanüstü şartlara rağmen bu Kurban Bayramı'ndan da alnımızın akıyla çıkmayı başardık."





