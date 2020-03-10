Çantadan cüzdan hırsızlığı güvenlik kamerasında - GAZİANTEP

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel bir hastanenin ofisinde bulunan çantadan cüzdan çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarında kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının ofiste çalışanların olmadığı sırada, gözlem yaptıktan sonra sandalyede duran çantanın içerisindeki cüzdanı aldığı görülüyor.Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.