Mersin'in Anamur ilçesinde, çapa motorunun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



DHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı kırsaldaki Karaçukur Mahallesi'nde Hüseyin Soy yönetimindeki çapa motoru, kontrolden çıkarak devrildi. Araçtaki Düriye Özdemir ve Asiye Soy olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Hüseyin Soy ise ağır yaralandı. Kazada ölenlerin cansız bedenleri cenaze aracı ile Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü de aynı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.