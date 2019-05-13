Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çapa motoru devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

DHA

Mersin'in Anamur ilçesinde, çapa motorunun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı

Mersin

Mersin'in Anamur ilçesinde, çapa motorunun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı kırsaldaki Karaçukur Mahallesi'nde Hüseyin Soy yönetimindeki çapa motoru, kontrolden çıkarak devrildi. Araçtaki Düriye Özdemir ve Asiye Soy olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Hüseyin Soy ise ağır yaralandı. Kazada ölenlerin cansız bedenleri cenaze aracı ile Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü de aynı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kanepeden düşen minik Yaşar Can üzdü
GÜNDEMKanepeden düşen Yaşar Can'dan acı haber
Ecrin bebek için son dakika gelişme! Ecrin bebeğin annesi: 'Kaçırılmış olabilir'
GÜNDEMAnnenin iddiası harekete geçirdi
Son dakika haberi: Reyhanlı katliamının planlayıcısının cezası belli oldu
GÜNDEMReyhanlı katliamının planlayıcısının cezası belli ...
Bahçeli mitili İstanbul'a attı! MHP'nin 23 Haziran taktikleri belli oluyor
GÜNDEMBahçeli mitili attı! Taktikler belli oluyor
19 Mayıs şiirleri! 19 Mayıs örnek konuşma metni! 2019 Kısa ve anlamlı 19 Mayıs şiirleri ve mesajları
GÜNDEMEn güzel 19 Mayıs şiirleri
Okullar ne zaman kapanacak? 2019 MEB takvimi: Okullar ne zaman tatil olacak?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
Öldüresiye bıçakladı, tahliye oldu! Akılalmaz itiraf...
GÜNDEMBıçaklı dehşette akılalmaz itiraf! 'Babama kendimi ...
Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2019! Kurban Bayramı tatili kaç gün?
GÜNDEMKurban Bayramı tatili ne zaman 2019
LGS sınavı ne zaman? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB 2019 LGS Nisan ayı örnek soruları
GÜNDEMLGS sınavı ne zaman?
Müge Anlı'da aranan Ecrin Bebek olayında flaş gelişme! Ecrin bebek kaçırıldı mı? Ecrin öldü mü?
GÜNDEMMüge Anlı'da son dakika Ecrin Bebek olayı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X