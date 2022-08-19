ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mallory Kane işinde başarılı bir dedektifdir. Mallory, hükümetin onaylamadığı ve derin devletin tepesindekilerin bilmemeyi tercih ettikleri bir göreve gönderilir. Barcelona'da operasyon başarısız olunca Mallory, Dublin'de başka bir göreve atanır ve onun için asıl macera bundan sonra başlar.