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Çapraz Ateş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Çapraz Ateş filmi ne zaman çekildi?

Bu akşam Show TV ekranlarında Çapraz Ateş filmi yayınlanacak. Steven Soderbergh'in yönetmenliğini üstlendiği Çapraz Ateş filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Peki, Çapraz Ateş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film ile ilgili detaylar...

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  • Çapraz Ateş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Çapraz Ateş filmi ne zaman çekildi?

    Çapraz Ateş filminin televizyonda yayınlanacak olması nedeniyle sinemaseverler arama motorlarında "Çapraz Ateş filmi konusu nedir" sorusunun cevabını araştırıyor.  Zengin oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken filmin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Çapraz Ateş filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı? İşte Çapraz Ateş oyuncuları…
  • Çapraz Ateş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Çapraz Ateş filmi ne zaman çekildi?

    ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Mallory Kane işinde başarılı bir dedektifdir. Mallory, hükümetin onaylamadığı ve derin devletin tepesindekilerin bilmemeyi tercih ettikleri bir göreve gönderilir. Barcelona'da operasyon başarısız olunca Mallory, Dublin'de başka bir göreve atanır ve onun için asıl macera bundan sonra başlar.
  • Çapraz Ateş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Çapraz Ateş filmi ne zaman çekildi?

    ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    Gina Carano

    Michael Angarano

    Channing Tatum

    Ewan McGregor

    Michael Douglas

    Anthony Wong

    Eddie J. Fernandez

    Maximino Arciniega

    Edward A. Duran

    Julian Alcaraz

    Tim Connolly

    Aaron Cohen

    Michael Fassbender

    Antonio Banderas

    Mathieu Kassovitz

    Bill Paxton

    ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

    13 Nisan 2012'de Türkiye'de vizyona giren ABD yapımı Çapraz Ateş filminin bir bölümünün Dublin'de çekildiği biliniyor.

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