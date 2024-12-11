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        Haberler Dünya Captagon İmparatorluğu | Dış Haberler

        Mahir Esad'ın Captagon İmparatorluğu

        Maliyetinin ucuzluğu ile özellikle Orta Doğu ve Afrika uyuşturucu piyasalarını ele geçiren Captagon ya da kimyasal adıyla Fenetilin son 13 yıldır özellikle Suriye'de üretiliyordu. Daha çok Suudi Arabistan ve Afrika ülkelerinde tüketilen Captagon, Beşar Esad'ın küçük kardeşi Mahir Esad denetiminde Suriye'de üretilip piyasaya sunuluyordu. Mahir Esad'ın captagondan elde ettiği gelir 10 milyar dolara yakındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 21:19 Güncelleme: 11.12.2024 - 21:30
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        Captagon İmparatorluğu
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        Captagon ya da kimyasal adıyla fenetilin son 20 yılda uyuşturucu piyasasına damgasını vurdu. Üretim maliyetinin ucuz olması ve tablet şeklinde üretilebilmesi ile ön plana çıkan bu uyuşturucu türü özellikle Suriye merkezli üretiliyor ve oradan Orta Doğu'ya pazarlanıyordu.

        Suriye'de başlayan iç savaşla birlikte uluslararası toplumdan tamamen dışlanan Suriye yönetimi de ekonomik bunalımdan çıkmak adına captagon üretimine yöneldi. Captagon daha önce Hizbullah tarafından da üretildiği iddia edilen bir uyuşturucu olarak adından sıkça söz ettiriyordu.

        Özellikle ekonomik durumu iyi olmayan ve uluslararası toplum tarafından dışlanan ülkeler uyuşturucu ve kumar gibi araçlara yönelerek gelir etmeye çalışıyor.

        ÜRETİMİN BAŞINDA MAHİR ESAD VARDI

        Suriye'deki üretimin başında ise Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad bulunuyordu. Mahir Esad, Suriye'de 4. Özel Tümenin başında bulunuyor ve captagon üretiminin bütün safhalarıyla ilgileniyordu.

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        Mahir Esad Captagon sayesinde Suriye'nin gayrisafi milli hasılasını aşan miktarda gelir elde ediyordu. Elde edilen gelirin 10 milyar doları bulduğu düşünülüyor. Suriye'nin gayrisafi milli hasılası ise son zamanlarda 9 milyar dolara kadar düştü.

        Captagon dünya uyuşturucu piyasalarında o kadar tuttu ki İtalyan polisi bir seferinde 84 milyon tablet captagon tableti ele geçirdi. Piyasa değeri 1 milyar dolar olan 84 milyar captagon uyuşturucunun aslında İtalya'ya değil Cebelitarık Boğazı üzerinden Orta Doğu'ya gideceği ancak İtalyan polisi tarafından yakalandığı bildirildi.

        Captagonun bir tabletinin maliyeti yaklaşık 2 lira civarında. 2 liradan üretilen captagon Suudi Arabistan gibi ülkelerde 10 dolara kadar alıcı buluyor.

        ÜRDÜN'ÜN CAPTAGON İLE SAVAŞI

        Diğer yandan Ürdün ise captagon ile mücadelede önde gelen ülkelerden biri. Suriye'nin komşusu olması ve Orta Doğu'nun adeta merkezinde bulunması dolayısıyla Ürdün captagon sebebiyle zor zamanlar yaşadı.

        Ürdün Ordusu bazı zamanlar captagon satıcılarına büyük operasyonlar düzenlemek zorunda kaldı. Ürdün'den yapılan açıklamaya göre 2022-2023 yılların toplam 65 milyon adet captagon tablet ele geçirildi.

        MEHMET EYMÜR'Ü HATIRLATTI

        MİT Eski Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, 1999 yılında Mehmet Ali Birand'a verdiği röportajda illegal yapıların ve zor durumda bulunan rejimlerin uyuşturucu ve kumar gibi piyasalara merak saldığını ve buralarda ciddi gelir ettiğini beyan etmişti.

        Eymür 90'lar Türkiye'sinde de böyle yapıların olduğunu ve elde ettikleri gelirin devlet bütçesinin yarısından fazlası olduğunu belirterek konunun ne kadar ciddi olduğunu vurgulamıştı.

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