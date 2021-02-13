"GERÇEK YÜZÜMÜ GÖSTERMEKTEN HİÇ KORKMADIM"

Siyah bir tişört giydiği görülen Cardi B, hiçbir zaman kendisini olduğu gibi göstermekten korkmadığını sözlerine eklemişti.

B., ayrıca kendini olduğu gibi sevdiğini ifade etmişti.