"MÜDÜM BANA 'NEDEN STRİPTİZ YAPMIYORSUN? DEDİ"

Amerikalı yıldız, New York'ta kasiyer olarak çalıştığı marketin Türk müdürünün tavsiyesiyle striptiz kulübünde işe başladığını dile getirdi.

Şöhreti bu kulüpte çalışarak yakaladığını ifade eden Cardi B., konuyla ilgili, "Müdürüm bana 'Geçim sıkıntısı çektiğini biliyorum. Çok güzel kızsın, güzel bir vücudun var. Neden striptiz yapmıyorsun? Gel, sana orayı ayarlayım' dedi ve sahne hayatım öyle başladı" dedi.