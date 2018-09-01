Cardiff City - Arsenal karşılaşma önü

Cardiff City ve Arsenal, 02 Eylül 2018 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:30. Maç öncesi Cardiff City 2 puanla 15. sırada, Arsenal 3 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Cardiff City, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Arsenal, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 137. İddaa'da Cardiff City kazanır 4.30, berabere biter 3.60, Arsenal kazanır 1.45 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Cardiff City son hafta oynanan Arsenal maçında 0-3 yenildi.

Arsenal ise Cardiff City maçında 0-3 kazandı.

Cardiff City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Cardiff City, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Arsenal, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Arsenal, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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