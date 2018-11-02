Cardiff City - Leicester City maçı rakamları

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Cardiff City, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Leicester City takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. 5 puanlı Cardiff City 17. sırada bulunuyor, Leicester City 13 puana sahip ve 12. sırada. Cardiff City son 4 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Leicester City, son 6 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 115. İddaa'da Cardiff City kazanır 3.10, berabere biter 3.00, Leicester City kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Cardiff City son hafta oynanan Sheffield Wednesday maçında 0-2 kazandı.

Leicester City, Derby County karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Cardiff City, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 12 gol yedi.

Leicester City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Leicester City, 8 gol atarken 10 gol yedi.

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