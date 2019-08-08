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Careem'den kaptanlara 'sadakat' programı

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Kaptanlar için yeni programlar başlatmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, bölge genelinde başlattıkları “Kaptan Sadakat Programını” yakın gelecekte Türkiye’de de uygulayacaklarını vurguladı. Türkiye'de sarı ve turkuaz taksiler aracılığı ile hizmet veren Dubai merkezli araç çağırma uygulaması Careem, kaptanlara yönelik olarak yaz kampanyası da başlattı. Buna göre kaptanlar her 2 yolculuktan 10 yolculuğa kadar 25 lira ile 125 lira arasında değişen rakamlarda bonus kazanacak.

taksi

Türkiye'deki faaliyetlerine 3 yıl önce başlayan Careem, kaptanlar için yaz aylarına yönelik olarak yeni bir bonus kampanyası başlattı. Buna göre kaptanlar tamamladıkları her 2 yolculuk için ek 25 TL bonus alacak ve 10 yolculuğa ulaştıklarında toplam 125 TL ek kazanç sağlayacaklar.  

Kaptanların şirketin kimliği olduğunu söyleyen Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, amaçlarının kaptanların günlük kazançlarına katkıda bulunmak olduğunu söyledi. 

Kaptanlar için yeni programlar başlatmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Manna, bölge genelinde başlattıkları “Kaptan Sadakat Programını” yakın gelecekte Türkiye’de de uygulayacaklarını vurguladı. Manna, "Bu programların amacı, kaptanların deneyimlerini zenginleştirmek, motivasyonlarını artırmak, şirketin en önemli dayanağı olduklarını hissettirmek ve Careem’in Türkiye’deki başarısına olan katkılarını takdir etmektir. Ödül ve bonus programı Careem kaptanlarının çabalarına küçük bir teşekkür etmeyi amaçlayan benzersiz bir programdır. " dedi. 

Kaptanların çalışma saatlerinin esnek olduğuna ve bazılarının ailelerine daha fazla gelir sağlayabilmek için uzun saatler boyunca çalışmak zorunda kaldıklarına işaret eden Manna, her zaman kaptanların hayatını güzelleştirmeye ve yaşam şartlarını iyileştirmeye odaklandıklarını söyledi. Kendileri için çok önemli bir pazar olan Türkiye'de daha fazla kaptanla çalışmak istediklerini vurgulayan Manna, "Tüm taksi kaptanlarını Careem’e katılmaya, ekibimize ve Careem'in Türkiye'deki erişim alanını genişletme hedefimize yardımcı olmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 

KAPTANLAR NASIL SEÇİLİYOR?

Careem yeni kaptanları işe alırken öncelikle güvenlik taramaları yapıyor ve eğitim süreçleri gerçekleştiriyor. Türkiye'de tüm taksi kaptanları bir dizi güvenlik kontrolü ve testten geçirilerek kalitenin her zaman korunması amaçlanıyor. Kaptanların araç kalitesine bakılıp, geçerli bir sürücü ehliyetine sahip olup olmadıkları kontrol ediliyor ve geniş kapsamlı bir müşteri hizmetleri eğitimi veriliyor.

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