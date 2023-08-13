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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çaresiz kardeş, denizde boğulan ağabeyinin yanından ayrılamadı

        Çaresiz kardeş, denizde boğulan ağabeyinin yanından ayrılamadı

        Hatay'ın Payas ilçesinde serinlemek için denize giren 30 yaşındaki Muhammed Elali boğuldu. Ağabeyinin cansız bedeninin yanından ayrılmaya kardeşi ise yürekleri dağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 12:36
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        Çok acı! Yanından ayrılamadı
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        Hatay’ın Payas ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan şahıs, hayatını kaybetti. Ölen şahsın kardeşiyse, cesedin başından bir an olsun ayrılmadı.

        Olay, saat 10.00 sırlarında Payas ilçesi sahilinde meydana geldi. 30 yaşındaki Muhammed Elali, serinlemek için girdiği denizden çıkamayınca yakınları durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı aramada şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Sahile çıkarılan şahsın cesedini gören yakınlarıysa zor anlar yaşadı. Şahsın kardeşiyse, ağabeyinin cansız bedeninin yanından bir an olsun ayrılmadı. Şahsın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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