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Cargill’in Yarının Kadın Liderleri Programı, dördüncü yılında etkisini ikiye katlıyor

Cargill’in Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde 2021 yılında hayata geçirdiği Yarının Kadın Liderleri Programı, Türkiye genelinde 200’e yakın üniversite öğrencisine ulaştı

Cargill’in Yarının Kadın Liderleri Programı, dördüncü yılında etkisini ikiye katlıyor
HABERTURK.COM

Cargill’in 2021 yılında geleceğin kadın liderlerini yetiştirmek amacıyla Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde hayata geçirdiği ödüllü Yarının Kadın Liderleri Programı, dördüncü yılına kapasitesini ikiye katlayarak giriyor.

Program, kadınların toplumlarına erkeklerle eşit koşullarda katılımı ve insani gelişmeye katkı sağlamada eğitimin öneminden hareketle başlatıldı. Cargill, cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesine yönelik Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hem globalde hem de Türkiye’de daha güçlü yarınlar için cinsiyet eşitliğini kalıcı bir değer haline getirmek amacıyla çalışıyor.

Kısa bir süre önce 2023 kayıtları açılan programa şimdiden 63 üniversite öğrencisi dahil oldu. Yeni dönemde Cargill global fonu ile desteklenen ve önümüzdeki üç yıl içinde öğrenci sayısını iki katına çıkaracak olan program böylece 2027 yılına kadar 600’e yakın yarının kadın lideri adayını desteklemiş olacak.

2021 yılından bu yana Türkiye genelinde 16 ilde, 30 farklı üniversiteden 200’e yakın öğrenci burstan yararlandı. TEV Etki Analizi’ne göre; programdan mezun bursiyerlerin yüksek eğitim alma olasılığı 10 kat daha fazla. Çalışma hayatına katılarak yarının kadın lideri olma yolunda ilk adımı atan program mezunlarının oranı ise yüzde 60.

Yarının Kadın Liderleri Programı, öğrencilere burs, staj, mentorluk, üretim tesislerinde yerinde eğitim, kitap desteği, çevrim içi bütünsel sağlık platformu aboneliği gibi çeşitli imkanlar sunarak iş hayatında liderlik için ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazandırmayı amaçlıyor.

Mentorluk kapsamında Cargill’in üst düzey yöneticileri, direktörler ve farklı pozisyonlardaki müdürler ile bir araya gelen öğrenciler, özgüven kazanıyor, farklı bakış açıları ve uygulamalarla kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Cargill Gıda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, programın Cargill’in Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. Tarakçıoğlu, “Dünyada ve Türkiye’de daha güçlü bir gelecek için toplumsal cinsiyet eşitliğini kalıcı bir değer haline getirmek üzere çalışıyoruz. Bu vizyonla, hem Cargill’de hem de toplumsal ölçekte somut adımlar atıyoruz ve cinsiyet eşitliği ve insani gelişme söz konusu olduğunda eğitimin oynadığı önemli rolün bilincindeyiz. Yarının Kadın Liderleri Programı bu çabamızın en güzel örneklerinden biri. Öncelikli hedefimiz, bursiyerlerimizi kendi sektörlerine en iyi şekilde liderlik etmelerini sağlayacak yetkinliklerle donatmak, potansiyellerini ve tutkularını ortaya çıkarmaya yardımcı olmak” dedi.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın da Yarının Kadın Liderleri Programının birçok kuruma örnek teşkil ettiğini belirtti. Taşkın, “Türk Eğitim Vakfı olarak, kadınların güçlenmesinin öncelikle eğitimle başladığını vurguluyor, 56 yıldır fırsat eşitliği temelinde çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz. Yarının Kadın Liderleri Programı, öğrencilerimize verdiği çok yönlü desteklerle geleceğin kadın liderlerinin kişisel ve mesleki açıdan gelişmesine katkı sağlıyor. Genç kadınların geleceğine ışık tutan değerli eğitim dostumuz Cargill’e, hayata eşit katılım fırsatı sundukları öğrencilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz.”

Programda yer alan ve şu anda Cargill’de staj yapan Buse Avcı ise “Cargill’in kadın liderler konusundaki vizyonu beni çok mutlu ediyor. Hayatta karşımıza 10 fırsat çıkar, bu fırsatların beşini değerlendiririz ve biri bizi çok ileri taşır. Yeni nesiller üzerinde böylesine etkili bir fırsatı ilk elden deneyimleyen biri olarak kendimi çok şanslı görüyorum. Hayatımın her döneminde bunu gururla söyleyeceğim. Tüm bu girişimlerin kapsamının daha da genişlemesini, daha çok gence ulaşmasını dilerim” diye konuştu.

Yarının Kadın Liderleri Programı ile bugüne kadar, dördü uluslararası toplam altı ödül alan Cargill, insani gelişmenin sağlanması için eğitimin öneminin bilincinde olarak ilköğretimden üniversiteye kadar başarılı öğrencilerin eğitim yolculuklarında yanlarındaki güç oluyor. Faaliyet gösterdiği Bursa, Balıkesir, İzmit ve Sakarya'daki farklı okullara ekipman yardımı, bakım-onarım ve çevre iyileştirmeleri dahil olmak üzere destekler sağlıyor.

Türkiye’de Cargill Hakkında:

Türkiye’de faaliyetlerine 1960’lı yıllarda başlayan Cargill gıda, biyoendüstriyel ve hayvan besleme sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 1992 yılında İstanbul’da açılan Türkiye merkez ofisinin yanı sıra Adana ve Ankara’daki ofisler ile Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve Sakarya’da yer alan üretim tesislerinde toplam 670 çalışanıyla hizmet veriyor. 2014’te Orta Doğu ve Kuzey Afrika, 2018 ise Sahra Altı Afrika’nın eklenmesiyle Orta Doğu, Türkiye ve Afrika’yı (META) içine alan bölgenin yönetim merkezi Türkiye oldu. Dünyanın besin ihtiyacını güvenli ve sorumlu bir şekilde sağlamak amacıyla sürdürülebilirlik odağında çalışmalarını sürdüren Cargill Türkiye, dört fabrikasındaki inovatif yaklaşımlarla tüketici trendleri doğrultusunda yenilikler geliştiriyor, verimlilik yaratıyor.

Daha fazla bilgi için

www.cargill.com.tr ve https://www.facebook.com/CargillTurkey/ adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Cargill Hakkında:

Cargill, dünya gıda sisteminin sizin için çalışmasına yardımcı olur. Çiftçileri pazarlarla, müşterileri malzemelerle ve aileleri de yedikleri yiyeceklerden yürüdükleri zeminlere kadar günlük ihtiyaçlarla buluşturur. Dünya çapındaki 155.000’i aşkın çalışanımız, dünyayı güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde beslemek için çalışırken paydaşlarımızı ve topluluklarımızı güçlendirme amacıyla inovasyon yapıyor.

Metan emisyonlarını azaltan yemden atık bazlı yenilenebilir yakıtlara kadar olanaklar sınırsızdır. Ama değerlerimiz aynı kalıyor. İnsanı ön planda tutuyoruz. Daha yükseğe ulaşıyoruz. Doğru olanı yapıyoruz. Komşu dediğimiz insanların ve evimiz dediğimiz gezegenin ihtiyaçlarını 157 yıldır bu şekilde karşıladık ve gelecek nesiller için de böyle yapacağız. Daha fazla bilgi için, Cargill.com'u ve Haber Merkezimizi ziyaret edin.

TEV Hakkında

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kuruldu. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek Türkiye’ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini destekleyen TEV, kuruluşundan günümüze yaklaşık 270 bin yurt içi ve 2 bin yurt dışı bursu sağladı. Eğitime katkılarını 31 adet eğitim tesisi yaptırarak destekleyen Türk Eğitim Vakfı ayrıca Türkiye’de üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlamak amacıyla kurulan İnanç Lisesi’ni 2001 yılında devraldı ve okul Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. İzmir’de, Trabzon’da ve Ankara’da kız öğrenci yurdu açarak Türk Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi bünyesinde faaliyet alanını genişletti.

Daha fazla bilgi için:

MPR İletişim Danışmanlığı:

Bilal Turhal, bturhal@mpr.com.tr, 0536 350 51 90

Tarık Yılmaz, tyilmaz@mpr.com.tr, 0555 583 14 68

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