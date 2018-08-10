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Cari açık açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Haziran ayı 'Ödemeler Dengesi' verisini (Cari Açık) açıkladı. Cari işlemler açığı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 818 milyon dolar azalarak 2 milyar 973 milyon dolar olarak gerçekleşti

10.08.2018 - 10:14 | Güncelleme: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Haziran dönemi ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın Haziran ayına göre 818 milyon dolar azalarak 2.973 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 57.386 milyon dolar oldu. Bu ayda ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 228 milyon dolar azalarak 4 milyar 388 milyon dolara, birincil gelir dengesi açığı 125 milyon dolar azalarak 1 milyar 8 milyon dolara geriledi.

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon dolar artarak 2 milyar 385 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 490 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 881 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 119 milyon dolar azalarak 951 milyon dolar oldu. Bir önceki yılın Haziran ayında 285 milyon dolar net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında da 38 milyon dolar net giriş kaydetti.

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Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 951 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 883 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 76 milyon dolar net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 262 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 335 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda 4 milyar 534 milyon dolar tutarında net çıkış oldu. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 806 milyon dolar net artış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 408 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler, sırasıyla 556 milyon dolar ve 141 milyon dolar ve 203 milyon dolar net geri ödeme yaptı. Resmi rezervlerde bu ayda 6 milyar 988 milyon dolar rezerv azalışı gözlendi.

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